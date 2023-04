Anagrafi decentrate, ma con personale carente. Dipendenti in stato di agitazione

L'apertura degli uffici anagrafe decentrati nelle circoscrizioni ha portato l'amministrazione comunale di Verona allo scontro con i sindacati. Marco Bognin di Uil Fpl, Angelo Tirapelle di Cisl Fp e Angelo Mazzucco di Ugl hanno espresso la delusione del personale dell'anagrafe, dello stato civile e dell'economato del Comune di Verona dopo l'incontro di ieri, 4 aprile, con gli assessori Michele Bertucco e Federico Benini. Delusione che ha scatenato l'inizio di «una stagione di mobilitazioni» a partire dallo stato di agitazione votato all'unanimità dai dipendenti comunali.

Il voto è avvenuto durante un'assemblea molto partecipata dai lavoratori ed organizzata sugli scalini di Palazzo Barbieri in Piazza Bra. «Da molto tempo vogliamo far capire all'amministrazione che i servizi sono sempre più in difficoltà a causa di una mancanza cronica di personale e che aumentare tali servizi porterà ad un collasso organizzativo e strutturale a totale discapito del cittadino», hanno fatto sapere Bognin, Tirapelle e Mazzucco, mettendo in evidenza che l'apertura degli uffici decentrati ha amplificato il problema della carenza di personale.

Inoltre, i sindacati hanno anche evidenziato dei problemi strutturali nell'ufficio anagrafe di Via Adigetto, al cui interno «si patisce il freddo d'inverno e la calura d'estate, a cui si aggiunge il rimbombo nel salone - hanno riferito i tre rappresentanti dei lavoratori - Una combinazione di situazioni ambientali che stanno creando forte disagio nel personale e tra i cittadini, soprattutto se anziani».

Bognin, Tirapelle e Mazzucco hanno chiesto una svolta, ma le risposte degli assessori Bertucco e Benini non sono state positive. Bertucco ha ricordato «le difficoltà per le assunzioni», hanno riferito i tre sindacalisti. Mentre Benini «ha confermato che il decentramento degli uffici è una promessa elettorale che non può essere rimangiata». Una promessa che però si scontra con «problemi e difficoltà oggettive» del personale a causa di una «riorganizzazione fatta senza un adeguato coinvolgimento del personale e senza nuove assunzioni».

Rimasti allibiti dalle posizioni espresse dagli assessori, i rappresentanti di Uil Fpl, Cisl Fp e Ugl hanno dato il via alla mobilitazione dei dipendenti dell'anagrafe, dell'economato e dell'ufficio della stato civile, che non accettano passivamente le scelte di governava la città.