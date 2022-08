Starbucks si prepara ad aprire a Verona un nuovo locale in galleria Pellicciai

L'ipotesi dell'apertura di un negozio di Starbucks a Verona risale al lontano 2016, quando la nota azienda americana del caffè annunciò la prima apertura "italiana" con sede a Milano, prospettandone altre due in seguito: Venezia e, appunto, Verona. La sede prescelta per la nuova apertura nel capoluogo scaligero pare oggi essere ormai fatta, ovvero quella dove un tempo sorgeva il locale "L'Aquila nera", in galleria Pellicciai, a pochi passi da piazza delle Erbe.

La multinazionale statunitense del caffè ha infatti ormai già iniziato i lavori all'interno della futura sede a Verona, dove sulle vetrine cominciano ad apparire i primi loghi del brand. Al momento non vi è però ancora certezza circa la data delle prossima apertura, così come nessun annuncio uffciale al riguardo è stato fornito, per il momento, dal gruppo.

L'azienda conta nel mondo oltre 28 mila locali in ben 78 diversi paesi del mondo, di cui solo negli Stati Uniti ben 12 mila. Con l'inaugurazione di Starbucks, Verona vedrà dunque aumentare la presenza di locali dal sapore internazionale nel proprio centro storico, dopo le aperture di KFC in zona piazza Erbe e quella ancora più recente dell'Hard Rock Cafe in piazza Bra.