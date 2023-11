Una "stanza tutta per sé" in questura per l'ascolto delle vittime di violenza

Ieri pomeriggio, 27 novembre, al secondo piano della questura di Verona è stata inaugurata la "stanza tutta per sé". Lo spazio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Soroptimist Club di Verona e al suo interno gli agenti della polizia giudiziaria avranno la possibilità di dedicarsi all'ascolto protetto di chi ha subito violenza, in un contesto dove vittime e bambini potranno respirare l’aria pulita del rispetto.

Dopo l'inaugurazione, la stanza è stata benedetta dal vescovo Domenico Pompili. E i presenti si sono poi spostati nel piazzale della questura dove è stata accesa una luce arancione. Fino a domani questa luce illuminerà la facciata della questura come simbolo di un futuro senza violenza di genere.

«Occorre rivedere la grammatica lessicale della relazione sul quotidiano tra gli uomini e le donne e per fare questo bisogna intervenire sui ragazzi per riformulare la terminologia e abbandonare stereotipi - ha detto il questore Roberto Massucci - È importante insegnare loro i valori dell’eguaglianza e del rispetto reciproco, affinché acquisiscano la consapevolezza del fatto che la differenza di ruolo è un valore e non una subordinazione».

E per il Soroptimist Club di Verona, l'iniziativa di ieri si è inserita in un terzetto di azioni organizzate in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Il primo evento è stato un momento di formazione rivolto a 30 studentesse e studenti dell’Educandato Agli Angeli (la 4a B liceo classico arti sceniche e beni culturali e la 4a R del liceo scientifico) svoltosi tra ottobre e novembre. Ieri, l'inaugurazione della "stanza tutta per sé" in questura di Verona. Mentre il terzo tassello, sarà l’evento conclusivo «Donne e uomini uniti in "Social catena"», di domani alle 18, sempre all'Educandato Agli Angeli. Un appuntamento aperto all’intera cittadinanza.

«Siamo partiti dall’organizzazione di un corso di formazione sulla violenza di genere - ha spiegato la presidente del Soroptimist Club di Verona Giovanna De Finis - cui hanno preso parte 30 ragazze e ragazzi dell’Educandato Statale Agli Angeli, volto a offrire loro lezioni teorico-pratiche per riconoscere, prevenire e contrastare. La "stanza tutta per sé" è un luogo di ascolto protetto per le donne intenzionate a sporgere denuncia. Un luogo che avevamo creato nella caserma dei carabinieri di Via Salvo D’Acquisto e ora vede la luce anche in questura».

Domani infine ci sarà l'incontro-spettacolo di carattere culturale, divulgativo e performativo. Dopo i saluti del dirigente dell’Educandato Mario Bonini, della presidente di Soroptimist Verona Giovanna De Finis e del questore Roberto Massucci, ci sarà l’intervento dell’autrice Alessia Gazzola dal titolo "Relazioni tossiche e abusive tra narrativa e realtà", seguito dall'intermezzo musicale del pianista Stefano Augelli e della soprano Sara Silingardi, e dalla messa in scena dello spettacolo teatrale "Il sogno di una donna: il diritto di scegliere". Il lavoro è a cura degli studenti di Ars Theatrandi, con la partecipazione del gruppo Ensemble Liceo Coreutico, per la regia di Andrea de Manincor e Sabrina Modenini, e coreografia di Sofiya Hristova, il cui testo è risultato vincitore del premio come "Miglior testo Scritto" al Festival del Teatro di Valeggio sul Mincio.