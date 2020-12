A Bovolone per Natale gli anziani in casa di riposo potranno riabbracciare i loro familiari

Grazie al contributo voluto dall'amministrazione comunale di Bovolone, anche la locale struttura per anziani potrà offrire agli ospiti la possibilità di riabbracciare i parenti in vista delle feste. Una tenda trasparente che protegge dal contagio e permette di vedersi e toccarsi in tutta sicurezza. È la cosiddetta "stanza degli abbracci", che sta permettendo a tanti anziani che vivono nelle case di riposo di ritrovare il contatto e il conforto dei propri cari, dopo i mesi difficile della separazione forzata.

Secondo quanto si apprende, in vista del Natale anche gli ospiti della Casa di Riposo San Biagio e i loro familiari avranno quindi a disposizione una "stanza degli abbracci" che verrà realizzata grazie al contributo di 2.500 euro stanziato del Comune di Bovolone. «Da quando è scoppiata l'emergenza Covid, - ricorda il sindaco Emilietto Mirandola - le strutture per anziani sono state chiuse al pubblico per evidenti ragioni di sicurezza. Questo ha messo a dura prova famiglie e anziani anche nel nostro Comune. Ora con questo nuovo metodo, le persone che vivono presso la casa di riposo San Biagio potranno riabbracciare i propri cari».

Il sindaco Emilietto Mirandola ha quindi aggiunto: «Come amministrazione abbiamo subito accolto con favore l'idea della casa di riposo, portandola in giunta in pochissimi giorni. Siamo felici di contribuire e poter dare questa opportunità a tante famiglie in vista delle feste. Ringraziamo anche i cittadini di Bovolone che si sono spontaneamente attivati con un fondo per raccogliere donazioni in favore del progetto». E proprio l'avvicinarsi del periodo festivo rende ancora più significativa questa iniziativa, grazia alla quale in tanti potranno ritrovare e riabbracciare i nonni e far sentire loro tutto l'affetto e il calore della famiglia. Il Comune di Bovolone fa sapere che la "stanza degli abbracci" sarà realizzata entro la prossima settimana. Un regalo di Natale che risulterà senza dubbio particolarmente gradito a tutti gli interessati, ma non solo. E chissà che non possa essere d'ispirazione anche per altri Comuni veronesi.