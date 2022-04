Arena, già pienone con Zucchero e Måneskin. La stagione punta a mezzo milione di spettatori

Dal prossimo 25 aprile riparte la stagione dei concerti all'Arena di Verona con più di 170mila presenze già previste solo nei primi 15 giorni. E l'obiettivo per questo 2022 è superare il mezzo milione di spettatori presenti agli eventi televisivi e dal vivo.

L'anfiteatro di Piazza Bra si conferma tempio della musica italiana e internazionale. Lunedì 25 aprile prende il via una stagione inaugurata da Zucchero con ben 14 concerti ed oltre 142mila biglietti già venduti ad un pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero (il 3,8% dalla Germania, il 2,8% dall’Austria, l’1,5% dalla Svizzera).

L'Arena, a capienza piena, ospiterà ben 170mila spettatori solo nei primi 15 giorni di programmazione e l'auspicio è di arrivare al termine della stagione con mezzo milione di presenze. Presenze che avranno una forte ricaduta economica per la città.

Prestigiosi gli artisti italiani che si esibiranno: Claudio Baglioni il 26 e 27 luglio, Eros Ramazzotti il 20, 21, 23 e 24 settembre, Francesco De Gregori e Antonello Venditti il 12 luglio e Ligabue il 27, 29 e 30 settembre. In calendario, però, anche grandi della scena musicale internazionale come Nick Cave il 4 luglio, i Gorillaz il 5 luglio, i Toto il 25 luglio, gli Scorpions il 23 maggio, i Simple Minds il 18 luglio, Mika il 19 settembre e i Kiss l'11 luglio.

Inoltre, il prossimo 28 aprile, l'Arena ospiterà anche la prima data europea del tour dei Måneskin in un concerto andato sold out in pochi minuti.

E non mancheranno gli eventi televisivi: si inizia il 2 giugno con l’evento tributo DallArenaLucio, dedicato al grande Lucio Dalla, per arrivare a settembre con i Music Awards (9 e 10 settembre) e ad "Arena '60 '70 '80 '90" (12, 13 e 14 settembre) che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna con la conduzione di Amadeus e una serata in più.