Al via in estate i lavori allo stadio Bentegodi per un più moderno impianto di illuminazione

Sono previsti per l’estate i lavori per dotare lo stadio Bentegodi di un nuovo e moderno impianto di illuminazione.

I nuovi punti luce saranno posizionati sulla copertura del terzo anello dello stadio, 144 luci a led al posto dei 216 proiettori ormai vetusti e dispendiosi.

Lo stadio Bentegodi avrà così un impianto in grado di rispondere ai requisiti illuminotecnici richiesti dalle competizioni internazionali con importanti vantaggi anche dal punto di vista del risparmio energetico.

Il costo dell’intervento è di 1.400.000 euro, già finanziato nel 2022. Si tratta del primo lotto di lavori previsti per gli adempimenti normativi e messa in sicurezza e piano di manutenzione dello stadio comunale, che oltre al nuovo impianto di illuminazione prevede la realizzazione di interventi di manutenzione edilizia, oggetto questi di un successivo lotto di lavori.

La giunta comunale di Verona martedì ha approvato il progetto definitivo della nuova illuminazione, dando il via ai prossimi step, ovvero progetto esecutivo, bando di gara per l’appalto dei lavori, affidamento e avvio del cantiere.

L’obiettivo dell’amministrazione è ultimare l’intervento prima dell’inizio del prossimo campionato calcistico, eseguendo le opere nei mesi estivi.