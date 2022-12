Colpo d'occhio diverso nel quartiere Saval, spostati due cartelloni pubblicitari

Questa mattina, 1 dicembre, nel quartiere Saval di Verona sono stati rimossi due grandi tabelloni pubblicitari presenti davanti alla scuola dell'infanzia. Un'operazione fatta per accontentare i cittadini e migliorare la visuale dei piccoli alunni.

Ci sono voluti diversi passaggi burocratici da parte degli uffici dell'arredo urbano e dei tributi per dare una risposta al quartiere. E questa mattina gli operatori sono giunti sul posto per rimuovere i due tabelloni e ricollocarli lungo Via Pancaldo.

Della questione si è occupato in prima persona l'assessore all'arredo urbano Federico Benini, che questa mattina era sul posto per verificare l'esito dell'intervento.