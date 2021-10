Crea problemi alla viabilità, San Giovanni Lupatoto sposta centro tamponi

Trasferimento in vista per uno dei centri tampone della provincia di Verona. Da sabato 23 ottobre, il drive-in per i test anti-Covid di San Giovanni Lupatoto si sposterà dalla sua attuale sede di Via Forte Garofolo a Via dell'Artigianato, nella frazione di Raldon.

La struttura rimane gestita da Croce Europa, in convenzione con l'Ulss 9 Scaligera e in collaborazione con il Comune di San Giovanni Lupatoto, e sarà attiva tutti i giorni dalle 7 alle 19.

Attraverso un avviso pubblicato sulla sua pagine Facebook, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha spiegato che «il trasferimento si è reso necessario per ovviare alle problematiche legate alla viabilità riscontrate in Via Forte Garofolo e per fornire un servizio adeguato all'utenza. Il funzionamento del centro tamponi nella nuova sede sarà comunque monitorato per verificare che non si presentino particolari problematiche».