Lo Sportello per l’Assistenza Familiare di Verona sarà aperto anche durante l'estate

Rimane aperto anche durante i mesi estivi lo Sportello per l’Assistenza Familiare, istituito dall’AULSS 9 in collaborazione con il Comune di Verona e la Cooperativa Energie Sociali Onlus. Il servizio è attivo presso la sede dei Servizi Sociali, in vicolo San Domenico 13B, con apertura al pubblico il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio su appuntamento. Per prenotare si può contattare il numero verde dello Sportello Integrato Informativo del Sociale 800085570 o scrivendo una mail a assistentifamiliari.d1@aulss9.veneto.it

Aperto da settembre 2021, lo Sportello ha avuto richieste da parte di 50 famiglie, fornendo un servizio gratuito ai cittadini di informazione, orientamento ai servizi territoriali e di sostegno alla domiciliarità, favorendo l’incontro fra domanda e offerta. Lo Sportello fornisce una consulenza volta all’analisi globale della situazione, tenendo in considerazione tutte le risorse esistenti e potenziali all’interno della famiglia e sul territorio, nonché una lettura dei bisogni specifici della famiglia e delle persone da assistere.

In particolare, lo Sportello va incontro alle famiglie che, all'improvviso, si trovano in un particolare stato di necessità, che rischia di far venire meno il sostegno e le cure ai componenti del nucleo. È qui che lo Sportello funge da strumento di orientamento, cercando di rispondere nel modo più completo e puntuale alle criticità più urgenti e facendo rete con le risorse presenti o da poter attivare sul territorio.

Lo Sportello svolge anche un lavoro di ricerca mirata della persona di accompagnamento da proporre alla famiglia. Una ricerca che avviene in base alle caratteristiche della famiglia stessa e degli assistenti a disposizione. Allo Sportello si rivolgono, infatti, gli stessi assistenti familiari che mettono al servizio delle famiglie le proprie competenze ed esperienze professionali.