Presentati a Castelnuovo del Garda i nuovi sportelli di ascolto, Berto: «Il disagio psicologico investe tutte le fasce anagrafiche»

Sono stati presentati sabato mattina in sala civica Libertà a Castelnuovo del Garda i nuovi sportelli di ascolto e consulenza gratuiti rivolti alle diverse fasce di età. Ad illustrare ai presenti le caratteristiche del servizio, il sindaco Giovanni Dal Cero e l’assessora ai servizi alla persona e famiglia Marilinda Berto, accompagnati dalle educatrici.

«Come amministrazione abbiamo ritenuto importante offrire uno spazio di sostegno e di ascolto gratuito a tutte le generazioni - spiega l’assessora Marilinda Berto - dal momento che il disagio psicologico investe tutte le fasce anagrafiche. Da un ascolto competente delle difficoltà che i genitori affrontano quotidianamente, ai bisogni dei ragazzi in età adolescenziale, sino alle fragilità dell’anziano: la presa in carico professionale di queste situazioni è il primo passo per aiutare il cittadino a ritrovare la serenità».

Vediamo ora come è strutturato il servizio. Lo "Sportello di sostegno alla genitorialità" è un luogo di accoglienza dove poter richiedere una consulenza psicologica e di supporto allo scopo di fornire sostegno alla genitorialità, aiuto nel consolidamento del ruolo di genitore e favorire lo sviluppo di una buona relazione tra genitori e figli. Lo "Sportello ragazzi" è invece rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 22 anni, offre sostegno alla crescita in adolescenza. Per i minorenni è però necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori. Lo "Sportello adulti e anziani" è infine lo sportello che si propone come punto di riferimento per il sostegno psicologico nelle varie fasi della vita, legate alla solitudine, a sofferenze in seguito a cambiamenti, separazioni o lutti, a difficoltà di comunicazione con familiari e amici o altro.

Tutti gli sportelli hanno sede al secondo piano dell’edificio comunale in piazza Libertà, negli stessi spazi dello sportello antiviolenza. Sono aperti il martedì, dalle 9 alle 12, e il mercoledì, dalle 16 alle 18, su appuntamento da fissare con la psicologa Samantha Contarini tramite messaggio whatsapp al 340 6476362 oppure con una telefonata al Servizio Educativo al 393 9264333 o via mail a servizieducativi@castelnuovodg.it.

Contestualmente prosegue l’attività dello sportello antiviolenza, aperto il sabato dalle 9 alle 12 (tel. 045 6459973). Negli altri giorni è possibile contattare la polizia locale allo 045 6459983 o l’assistente sociale allo 045 6459925. Rimane naturalmente sempre valido il numero nazionale 1522, attivo 24 ore su 24.