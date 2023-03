Sport Expo torna a Veronafiere con 60 discipline diverse da scoprire e sperimentare, Tommasi: «Manifestazione dalla formula vincente»

Lo sport torna in Fiera, con una grande festa dedicata agli under 14. Nel suo diciassettesimo compleanno Sport Expo si rinnova, ampliando il programma delle iniziative gratuite proposte da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 all’interno dei padiglioni fieristici 10, 11 e 12. L’obiettivo dell’evento è «valorizzare il binomio sport e ragazzi, promuovendo l’inclusione, un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione».

Attraverso questa manifestazione, spiega una nota del Comune di Verona, lo sport «persegue pienamente la sua funzione di strumento di formazione e palestra di vita, in grado di insegnare e promuovere valori quali spirito di squadra, sacrificio, determinazione». L’appuntamento, viene quindi evidenziato, «rientra negli impegni sostenuti dal Comune nell’ambito del progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’Oms, a cui ha aderito dal 1°gennaio di quest’anno».

L'apertura della manifestazione è prevista dal 10 fino al 12 marzo 2023. Venerdì 10, giornata dedicata alle scuole, con orario dalle 8 alle 16. Oltre 5000 bambini provenienti da tutte le scuole del territorio avranno la possibilità di sperimentare e provare le discipline proposte dalle numerose realtà sportive presenti. Sabato 11 e domenica 12, dedicati a famiglie e giovani, orario di apertura dalle 9 alle 19. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoverona.it. Le iscrizioni sono già attive sul sito e sono fondamentali per garantire il corretto flusso di partecipanti. L’accesso in Fiera quest’anno sarà da Re Teodorico - viale dell’Industria - e il parcheggio dedicato è il P7 - Re Teodorico.

Tommasi: «È il luogo ideale per promuovere l’attività sportiva»

«Una manifestazione dalla formula vincente – ha sottolineato il sindaco Damiano Tommasi – che allarga gli ambiti di inclusione dei giovani attraverso lo sport. Sono contento che si ritorni alla formula originale, e che negli anni Sport Expo abbia continuato ad accrescere d’importanza e d’interesse da parte dei cittadini. Fin dalla prima volta che ho messo piede con i miei figli nella "fiera" dello Sprort, ho percepito il valore aggiunto di un viaggio esperienziale di questa manifestazione. È il luogo ideale per promuovere l’attività sportiva, e per mettere in relazione le tante federazioni e associazioni che operano sul territorio».

Lo stesso primo cittadino scaligero Damiano Tommasi ha poi aggiuunto: «È opportuno che l’amministrazione comunale se ne faccia carico e ne sia guida. Promuovere l’attività sportiva e motoria è nostro compito ancor più da quando siamo entrati nel circuito delle "Città Sane". L’attività che si fa con le scuole ha poi questo senso di promozione, perché lo sport deve essere incluso all’interno della didattica e delle giornate dei nostri ragazzi e ragazze. Questa edizione e le prossime diventeranno uno dei tanti momenti in cui cominceremo a parlare degli importanti appuntamenti sportivi che attendono la città. Mi riferisco a quello che capiterà nel 2026, essendo Verona sede della cerimonia conclusiva delle olimpiadi Invernali e dell’apertura delle paralimpiadi. Saremo al centro di un evento planetario, - ha concluso Tommasi - non solo rispetto allo sport, ma in generale per l’alto numero di comunità diverse coinvolte».

L’evento, che gode del patrocinio del Coni nazionale, è organizzato dal Comune di Verona con la partecipazione di Fondazione Bentegodi, la sezione di Scienze Motorie del dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento dell’università di Verona, l’Ufficio scolastico territoriale di Verona, Verona Fiere e Fipav Verona. La segreteria organizzativa è affidata a Dna Sport Consulting. «Tre padiglioni e più di 50 attività sportive. Per noi è grande motivo di orgoglio poter essere ancora a servizio della città e dare questo servizio a tutta la comunità – ha spiegato il presidente Bricolo –. Siamo tutti convinti che lo sport sia vita, aiuta a vivere meglio, non ha età perché ormai viene praticato non solo dai giovani ma anche dagli anziani. Sport Expo è una manifestazione ormai punto di riferimento per il Nord Italia per i grandi numeri che riesce ad esprimere. Nei 16 anni di organizzazione dell’evento abbiamo visto quasi mezzo milione di visitatori, numeri notevoli che hanno permesso ai giovani non solo di venire in contatto con gli sport classici, ma di conoscere anche altre realtà».

Coinvolti 400 studenti universitari

La manifestazione è stata presentata questa mattina in Sala Arazzi dal sindaco Damiano Tommasi. Presenti il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il delegato alla didattica e allo sport dell’università di Verona Federico Schena, il referente presso l'Uat di Verona per promozione di corretti stili di vita e sicurezza scuola Francesco Todeschini, il presidente Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il presidente Fondazione Bentegodi Stefano Bianchini e l’amministratore Unico Dna Sport Consulting Nicola Schena. Tutte le informazioni sul sito www.sportexpoverona.it e sul portale del Comune di Verona.

«L’università è fortemente al fianco del Comune e di tutti gli organizzatori della diciassettesima edizione – ha spiegato Federico? Schena –. Sono 400 gli studenti e le studentesse che nei giorni di manifestazione daranno il loro contributo fattivo alle attività all’interno della Fiera. Non esiste qualcosa di paragonabile a Sport Expo nelle altre città italiane e questo è un vanto per Verona e per il sistema che in questi anni ha fatto diventare così importante la manifestazione».

«Importantissimo l’appoggio ricevuto dall’amministrazione – ha sottolineato Todeschini – in particolare per la prima giornata della manifestazione, totalmente dedicata alla scuola. Sport Expo è infatti una manifestazione che permette non solo di conoscere nuove realtà, ma anche di collaborare in modo fattivo con il mondo scolastico, per accrescere la formazione sportiva dei più giovani».

«Non ce ne rendiamo conto – ha dichiarato Girardi –, ma stiamo assistendo ad un cambio della nostra società importantissimo, con un aumento notevole di anziani. Però lo sport, e ancor prima l’esercizio fisico, contribuisce tantissimo alla salute, e questo per noi è determinante. Lo sport, infatti, è un modo di vivere, che unisce le persone, favorisce l’inclusione sociale ed è ciò di cui parleremo nei nostri stand. Lo abbiamo sempre interpretato come un obbligo nei confronti dei giovani, ma dovremmo iniziare a pensare di promuoverle anche agli anziani».

«Credo che nell’idea di Marcantonio Bentegodi, di cui quest’anno si celebra il 150° dalla scomparsa – ha ricordato Pasetto – una parte del suo lascito era da destinare proprio all’attività fisica giovanile. Un messaggio importante, di cui si è fatta protagonista la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona, non solo a Verona ma in tutta Italia e anche fuori. Un obiettivo che va oltre alla qualità della vita, alla salute, all’attività fisica. Chi pensa che la società debba essere aperta e inclusiva nello sport ne trova la realizzazione».

«Come organizzatori iniziali – ha spiegato Bianchini – la Federazione italiana di pallavolo ha sempre portato avanti Sport Expo al massimo delle sue possibilità. In particolare quest’anno, in vista dell’importante appuntamento sportivo, che vedrà il 15 agosto in Arena la partita inaugurale degli Europei femminili di pallavolo. Un evento per cui la Federazione ha fatto un investimento importante, con anche la realizzazione di un Villaggio Volley».

«Ritornare in Fiera è stata una sfida importante – ha dichiarato Nicola Schena – che siamo riusciti a concretizzare grazie al supporto di tutti i soggetti coinvolti, in particolare il Comune. Puntiamo a tornare a numeri di partecipazione di alto livello. Il successo di questo evento ruota intorno al coinvolgimento in un unico luogo, di tutti gli attori responsabili della formazione giovanile, dal Comune alle scuole, dalle società sportive alle Federazioni, agli enti sportivi, fino alle famiglie. La promozione di tutte le discipline sportive è il nucleo di Sport Expo, lo strumento che restituisce ai ragazzi lo spazio per crescere all’insegna del divertimento».

I numeri di Sport Expo

Sport Expo, manifestazione nata nel 2007, negli anni ha raccolto sempre più consensi e attenzione.

I numeri in tal senso parlano chiaro: le precedenti 16 edizioni hanno fatto registrare la presenza di 465.000 partecipanti, su una superficie dedicata di 59.480 metri quadri, con un totale di 85 sport rappresentati da 148 testimonial di eccezione tra campioni olimpici, campioni del mondo e giovani promesse. Dalla prima edizione, che ha visto partecipare 9.000 bambini per provare una decina di sport, si è arrivati al 2019 quando si è raggiunto il record di 65.000 ingressi in Fiera con 50 discipline sportive presenti.

Nel 2020, con l’inizio del periodo pandemico, e per i due anni successivi considerati di passaggio e di sicurezza, Sport Expo non ha voluto abbandonare i bambini e le famiglie di Verona e con la determinazione delle Federazioni e Associazioni sportive, ha trasferito la location allo stadio Bentegodi e aree sportive limitrofe per garantire da un lato la sicurezza, come previsto dalle normative allora vigenti, e dall’altro il divertimento per i ragazzi. E dopo il successo "open" dello scorso anno, con oltre 25.000 presenze, quest’anno finalmente saranno nuovamente i padiglioni 10, 11 e 12 della Fiera di Verona ad ospitare le discipline e le realtà che gravitano nel mondo dello sport veronese per una tre giorni che si preannuncia ricca di novità e sorprese.

La scuola

Il mondo della scuola sarà grande protagonista, soprattutto venerdì 10 marzo. Le scuole partecipanti saranno organizzate in due turni, secondarie di primo grado la mattina e le primarie il pomeriggio con percorsi sportivi dedicati a ciascuna classe. Le classi potranno avvalersi del supporto qualificato di quasi 200 tirocinanti di Scienze Motorie e di 80 ragazzi dell’IC Pasoli che, attraverso l'esperienza “alternanza scuola-lavoro” avranno la possibilità di consolidare le conoscenze acquisite a scuola.