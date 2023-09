Fiera del Riso di Isola della Scala: la Risotteria Melotti vince la "Spiga d'oro - Giorgio Gioco"

Nella tarda serata di lunedì alla Fiera del Riso di Isola della Scala, la giuria ha annunciato il vincitore del 54° concorso gastronomico "Spiga d'oro - Giorgio Gioco". Con ben 283 punti ad aggiudicarsi il titolo è stata la Risotteria Melotti guidata da Luca Melotti e dallo chef Giacomo Rinco, premiati dall’amministratore unico dell'ente Roberto Venturi e dal sindaco Luigi Mirandola.

Un risotto dall'alto profilo tecnico e professionale, spiegano dall'Ente Fiera, che ha colpito la giuria composta da: Silvia Gioco, ristorante "Arche"; Paolo Forgia, vicepresidente dell'associazione Cuochi Scaligeri; Caifa Romualdo, membro del Consorzio Riso Nano Vialone Veronese IGP; Luca Fasoli, consigliere dell'associazione Cuochi Scaligeri e responsabile scuole; i giornalisti Claudio Gasparini e Marco Ballini; ed infine Lorenzo Simeoni, delegato Slow Food di Verona.

Sette i ristoratori della zona che si sono sfidati nel concorso: Agriturismo La Palazzina, Ristorante Pila Vecia, Trattoria Vecio Balilla, Pizzeria il Nuovo Canton da Robertino, Agriturismo San Gabriele, Osteria Le Scolette e Risotteria Melotti. L'evento si è svolto all'interno del Palarisitaly, nello spazio esclusivo Taste of Earth - The Restaurant. I giudici e il pubblico presente hanno degustato alla cieca i risotti della ricetta tipica "all'Isolana", e come ha ricordato il presidente della Commissione Paolo Forgia: «La qualità dei piatti in gara era molto alta e non è stato semplice decretare il vincitore».

Non è mancato neppure il colpo di scena: come nella notte degli Oscar nel 2017, per un errore di trascrizione, dapprima è stato assegnato il titolo alla Pizzeria Il Nuovo Canton da Robertino. Dopo gli applausi da parte del pubblico in sala e le congratulazioni, è arrivata la ratifica che ha assegnato il titolo alla Risotteria Melotti.

Il concorrente Luca Melotti ha abbracciato l’amico Robertino e ha affermato: «Mi dispiace per questo imprevisto, Robertino è un amico e per noi la vittoria è a metà. Voglio ricordare Enzo Maestrelli, un cuoco di Isola della Scala che mi ha insegnato a fare il risotto all'Isolana. Questa notte ho fatto un sogno e lui mi ha detto di tagliare la carne grossa. Io ho tagliato la carne come mi ha suggerito e probabilmente questo ci ha fatto vincere!».

Durante la serata sono state premiate anche le tre attività commerciali del centro di Isola della Scala che, in occasione della Fiera, hanno meglio allestito le proprie vetrine a tema grazie alle opere artistiche degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona. Infatti, l'Associazione Pro Loco di Isola della Scala rappresentata dalla Presidente Caterina Perbellini insieme all'Accademia di Belle Arti di Verona hanno istituito "Anima - l'arte nelle vetrine di Isola" in occasione del classico concorso "Miglior Vetrina" con la finalità di dare maggior visibilità al Paese attraverso una proposta artistica di qualità.

Queste le conclusioni cui è giunta la commissione riunitasi il 16 settembre:

1° premio. Nina Panico con l'opera Ph?sphóros presso Il pane di Bonfante Stefania, per l'interpretazione del tema, realizzato con profondità concettuale e sintesi rappresentativa.

2° premio. Giulia Comensoli con l'opera Mental health presso Ottica Gioielleria Ferrarini, per la scelta innovativa del linguaggio tecnico e per l'armonia estetica raggiunta nell'equilibrio delle componenti visive e sonore del video. Hanno collaborato alla realizzazione dell'opera Andrea Festa e Mohammed Diagabi.

3° premio. Lucrezia Baldon con l'opera Waves presso Ottica Gozzi. Per l'accostamento tra la tradizione locale e quella orientale, un omaggio al Giappone quest'anno ospite della manifestazione, attraverso l'uso originale del supporto cartaceo.

Inoltre la commissione, composta da 5 persone della Pro Loco di Isola della Scala (Tiziana Busato, Antonella Gandini, Alessandra Pravato, Luisa Rama e Chiara Reggiani), ha valutato all'unanimità che 4 artisti hanno meritano di essere menzionati: