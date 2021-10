"Spid day", da oggi per i servizi pubblici online è necessaria l'identità digitale

Lo Spid non è altro che una username e una password che permettono alla pubblica amministrazione di identificare e riconoscere i singoli cittadini, così da potergli offrire servizi digitali in modo sicuro e personalizzato

Da oggi, 1 ottobre, entra in vigore uno dei cambiamenti introdotti dal cosiddetto Decreto Semplificazione. D'ora in poi, per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione sarà necessario lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o in alternativa la Carta di Identità Elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Tutte le altre modalità di accesso usate finora non saranno più valide.

Come spiegato da Today, lo Spid non è altro che una username e una password che permettono alla pubblica amministrazione di identificare e riconoscere i singoli cittadini, così da potergli offrire servizi digitali in modo sicuro e personalizzato.

Lo Spid può essere richiesto da tutti i maggiorenni, basta avere un documento di riconoscimento valido, una tessera sanitaria o il codice fiscale. Necessari, inoltre anche un indirizzo e-mail e un numero di cellulare.

Per creare la propria identità digitale attraverso lo Spid ci si deve rivolgere a uno dei diversi "identity provider" accreditati. Le modalità di registrazione sono diverse, ogni provider ha la sua e possono essere a pagamento oppure gratis. Cliccando qui è possibile vedere la liste di tutti i gestori abilitati con le singole caratteristiche.

Una volta scelto il gestore, sarà necessario fornire i propri dati anagrafici, creare le proprie credenziali per lo Spid e farsi riconoscere.

Il Comune di Verona ha infine attivato uno sportello dove rivolgersi per creare lo Spid con l'aiuto di un addetto. E lo stesso servizio è offerto dalle Poste.