Verona, riapre la Spiaggetta a Porta Fura: «Offro dieci birre a chi ha gufato»

La Spiaggetta a Porta Fura riapre. Il Comune di Verona informa che, a seguito dell'autorizzazione idraulica del Genio Civile riguardo la sicurezza nel posizionamento delle strutture temporanee, riprendono le attività legate al Mura Festival in questo tratto di oasi verde in riva all'Adige. La vera novità di questa estate, che dalla sua apertura ha subito trovato il consenso di tanti veronesi per la peculiarità della sistemazione, riparte confermando quindi la validità della location. Adesso sono in completamento gli ultimi adempimenti tra i due enti e a breve ci sarà la nuova inaugurazione.

A darne notizia è stato l’assessore al Turismo e ai Rapporti Unesco Francesca Toffali, ideatrice del Festival che per il secondo anno apre ai cittadini mura, porte e bastioni della cinta per lo svago estivo con gli spazi adeguati per il distanziamento.

«Offro dieci birre a chi ha gufato giorno e notte, pregando che tutto mal funzionasse - dichiara l'assessore -. Tutte le persone che sperano che il Mura Festival non prosegua in tutte le sue location, avranno a disposizione dieci birre nominative per festeggiare tutta l’estate, insieme con i tanti cittadini che hanno già apprezzato l'offerta del Comune. Mura Festival è un’attività popolare positiva, molto frequentata, dal lunedì alla domenica, dalle varie tipologie di persone. Tutte le attività svolte, alcune completamente andate a ruba e sold out prima di cominciare, proseguiranno per tutta l’estate, tempo permettendo. Ricordo che questa attività è per il 70% con eventi gratuiti, il tutto in piena sicurezza. Tocca letteralmente tutta la città attraverso le sue mura, che la difendono, ma anche da quest'anno nella parte della difesa liquida, rappresentata dall’Adige. Abbiamo avuto dal Genio Civile l'autorizzazione per il rischio idrico e la Spiaggetta tornerà ad essere apprezzata dai cittadini, sempre in piena sicurezza. Il Mura Festival sembra essere diventato il tormentone dell’estate, e mi fa piacere, perché evidentemente c’è, si vede, si sente e fa rumore. Quando però si fanno delle polemiche politiche, va ricordato che può essere una guerra combattuta tra i banchi di palazzo Barbieri, e mai dimenticare che si sta facendo la guerra a molte persone, molte società e moltissime associazioni, che impiegano tempo, energie ed investimenti per mettere a disposizione dei cittadini di Verona tutta l’attività che stiamo apprezzando. Quindi eleviamo il dibattito politico e non fermiamoci a questi disguidi o sospensioni che, nel dibattito politico, non cambiano sicuramente il risultato».

EUROVISION - L’assessore Toffali inoltre ha chiarito le ragioni per cui Verona non si è candidata come sede dell’Eurovision 2022: «Verona non ha partecipato al bando per l’Eurovision 2022 perché bastava semplicemente leggere il bando. I requisiti richiesti alle città, a Verona non ci sono. Non c’è infatti nel nostro comune una struttura coperta che possa contenere 10 mila persone e che sia munita di aria condizionata e altri servizi. Il nostro palazzetto dello sport ha una capienza molto inferiore. Non è dunque stata una nostra mancanza, ma una scelta precisa. L’unico posto che abbiamo con i requisiti di capienza richiesti che è l'Arena, fortunatamente non è stato coperto, quindi non abbiamo potuto partecipare».