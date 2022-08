Il grande ritorno dei Momix: la magia dei ballerini-illusionisti diretti da Moses Pendleton di scena a Verona

L’evento "Back to Momix" è una grande festa per il pubblico. Dal 6 al 18 agosto, la compagnia diretta da Moses Pendleton sarà sul palcoscenico del Teatro Romano evocando un mondo di immagini surreali. I Momix tornano finalmente in Italia, con la proposta del meglio dei loro successi. Una storia lunga 42 anni che ricomincia da Verona, dove ballerini-illusionisti sfideranno la gravità per rievocare sensazioni, colori e magia.

In programma 12 serate di puro spettacolo. Dalle coreografie di "Botanica", creazione del 2009, a quelle realizzate in esclusiva per il 35° anniversario della compagnia. E, ancora, alcuni pezzi di "Classics", spettacolo di fine anni ’80 inizio anni ’90, che portò il gruppo alla ribalta internazionale, fino alle nuove creazioni per la ripartenza.

È l’omaggio che l’Estate Teatrale Veronese, festival organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, vuole fare al pubblico scaligero, con la proposta di una delle compagnia più amate di sempre. In scena Jessica Adams, Anthony Bocconi, Alison Coleman, Kelly Trevlyn-Fatscher, Teddy Fatscher, Seah Hagan, Elise Pacicco, Rebecca Rasmussen and Jason Williams. Co-direttore artistico Cynthia Quinn.

L’evento è stato presentato venerdì mattina dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme al direttore artistico del Sistema Spettacolo di Verona Carlo Mangolini, collegato in diretta streaming. Presenti, oltre ai ballerini del corpo di ballo, il produttore e manager di Momix Julio Alvarez e il vicedirettore di Arteven Patrizia Boscolo.

«I Momix tornano a Verona – ha spiegato l’assessora Ugolini –, con uno spettacolo suggestivo, che valorizza la grande tecnica di questo straordinario corpo di ballo, che riesce a portare in scena acrobazie uniche, senza alcun effetto digitale. Un viaggio fantastico che trasporta il pubblico in un’altra realtà. Una selezione delle loro migliori performance per restituire allo spettatore la gioia della ripartenza».

«Sono state proposte dodici serate – ha evidenziato il direttore artistico Mangolini – come nel 2019, pre pandemia, per un vero e proprio ritorno alla normalità. È questo l’obiettivo dello spettacolo "Back to Momix", che oltre a mettere insieme alcune delle coreografie storiche più importanti della compagnia, propone due pezzi esclusivi inediti in omaggio alla città».

«Tornare a Verona – ha spiegato il produttore Alvarez –, dopo quarantadue anni di storia artistica e di successi, è ancora una grande emozione. Al nostro primo spettacolo nel 1980 al Teatro Ristori si esibirono solo due ballerini. Il legame con Verona è da allora molto forte. Per noi è la città in cui siamo stati accolti dal pubblico più numeroso nel mondo».