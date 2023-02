Ricomincia la rassegna di spettacoli organizzati da La Pignata Osteria in collaborazione con Livepoint

Ricomincia giovedi? 16 Febbraio la rassegna di spettacoli organizzata da La Pignata Osteria di Pescantina in collaborazione con Livepoint, progetto che vede andare a braccetto la buona cucina con la buona musica, ma non solo. Infatti a “La Pignata – Musica” si affianca “La Pignata – Teatro” con l’intento di portare il teatro in tavola, veri e propri spettacoli teatrali sul palco di un’osteria.

Il 16 febbraio, in occasione del carnevale, ad aprire le danze sara? l’energia dei Poveri di Sodio, la nota cartoon band di Verona con lo spettacolo AcoustiCartooN. Il 2 Marzo primo appuntamento teatrale con Verona 8485 con Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor. Il 16 marzo e? attesa l’affermata Storyville Jazz Band, ritenuta una delle piu? prestigiose formazioni di jazz tradizionale in Italia per rivivere le atmosfere di New Orleans Chicago di cento anni fa. La rassegna proseguira? poi nel mese di Aprile.

Il programma

Giovedi? 16 Febbraio, ore 21.30 POVERI DI SODIO AcoustiCartooN

Michela “Arumi” Aru – voce e flauto

Andrea “Cuk” Lucchi – voce e basso acustico Davide “Dado” Moschini – voce e chitarra acustica Alberto “Grisu” Grisi – batteria e voce

Matteo “Matthew” Favalli – piano e voce

Una serata in musica davvero speciale per il carnevale. Sul palco de La Pignata sale la Cartoon Rock Band veronese per eccellenza: i Poveri di Sodio. Da diversi anni sperimentano un farmaco per favorire il buon umore: un cocktail il cui principio attivo sono la comicita? e le piu? famose sigle di cartoni animati e di telefilm dagli anni '80 ad oggi. L’aspetto curioso? Sembra funzionare.

Tornare bambini per una sera aiuta ad alleggerire lo stress: gli spettacoli dei Poveri di Sodio sono una chiave per farlo. Provare per credere! Attenzione: puo? creare dipendenza.

Giovedi? 2 Marzo, ore 21.30 - Ermanno Regattieri – Andrea de Manincor VERONA 8485

Scritto da Matteo Fontana

Drammaturgia e regia di Regattieri-de Manincor

La Pignata e? orgogliosa di portare in tavola anche il teatro. Due attori, quel Verona, quell’Italia, erano gli anni 80, eravamo noi. Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor, due volti noti del teatro veronese e nazionale, portano in scena la cavalcata gloriosa della squadra di Osvaldo Bagnoli verso il titolo, l'euforia dei tifosi e di un'intera citta? ma anche gli avvenimenti in Italia di quegli anni.

Giovedi? 16 Marzo, ore 21.30 STORYVILLE JAZZ BAND Dixieland

Sandro Gilioli – cornetta

Giordano Bruno Tedeschi – trombone Marco Pasetto – clarinetto e voce Renato Bonato – banjo

Mario Cracco – basso tuba

Gino Gozzi – batteria

Giorgia Gallo – voce

Sul palco e? attesa l’affermata Storyville Jazz Band, la formazione veronese in attivita? ormai dal lontano 1986, ritenuta una delle piu? prestigiose formazioni di jazz tradizionale in Italia che proporra? una scaletta incentrata sulla musica di New Orleans e della Chicago di cento anni fa con blues, stomp e grandi classici oltre alle musiche da ballo di diretta derivazione jazzistica come charleston e jitterbug.

La Pignata, ricorda che tutte le serate prevedono la cena alla carta a cui seguira? il concerto a partire dalle 21.30 circa. In alternativa e? possibile riservare un tavolo anche nella zona bar con consumazione obbligatoria. Visto il ridotto numero di posti a sedere, per accedere al locale nelle serate di spettacolo e? consigliata la prenotazione.

