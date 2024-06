La lunga estate di spettacoli si accende a Povegliano Veronese, la sindaca: «Saremo un paese aperto per ferie!»

È un'estate piena di appuntamenti quella che sta cominciando a Povegliano Veronese. L'amministrazione comunale ha infatti presentato il calendario degli eventi che si terranno nel paese e nelle frazioni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Un ricco menu di iniziative per tutte le età e per tutti i gusti. Musica, teatro, cultura, eventi per giovani e giovanissimi oltre ad appuntamenti consolidati, come la cinquantesima Festa dell'Assunta a cura della Parrocchia e del comitato Madonna dell'Uva Secca, ma anche le immancabili Feste Settembrine, la tradizionale sagra paesana organizzata da Pro Loco che chiuderà il cartellone.

Sono numerose le associazioni che daranno il loro contributo in diverse zone del paese, ma soprattutto sarà grande protagonista il parco di Villa Balladoro. L'area verde sarà infatti la location di varie serate della rassegna musicale e teatrale "Baladoro d'Istà", organizzata dal Comune in tandem con l'associazione Quinta Parete. Per Nicolò Vaiente, assessore con la delega alle manifestazioni, si tratta di un progetto che prende forma: «Il riuscire a fare un calendario condiviso era un obiettivo importante che ci eravamo posti - spiega Vaiente - ed è frutto di un lungo lavoro di mediazione e organizzazione con le tante realtà coinvolte che ringrazio».

Il primo evento a inaugurare l'estate poveglianese è stato lo spettacolo "Fantastic Express" del Corpo bandistico Santa Cecilia e Majorettes di Povegliano. Una serata di musica in piazza IV novembre che è stata accolta e apprezzata da un numeroso pubblico. Oltre agli spettacoli non mancheranno peraltro varie proposte culturali a cura della Biblioteca e del suo Comitato, del gruppo di lettura le Librellule e delle associazioni GGP e Balladoro, da sempre impegnate nella valorizzazione del patrimonio archeologico e storico.

È poi prevista anche l'organizzazione di una gita in Lessinia col supporto dell'associazione Anteas la Madonnina. «Da giugno a settembre non ci sarà tempo per annoiarsi a Povegliano quest'anno. - commenta soddisfatta la sindaca Roberta Tedeschi - Il programma fitto di eventi che è stato messo in piedi sarà aperto a tutte e tutti, con proposte per ogni età. Povegliano quest'estate sarà un paese vivo e aperto per ferie».