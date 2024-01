Oltre due milioni e mezzo di euro in spese postali per Verona nel 2022

Verona è tra i capoluoghi di provincia che, in valori assoluti, nel 2022 ha fatto registrare una delle maggiori uscite in termini di spese postali nel 2022, superando i due milioni e mezzo di euro, pur mantenendo un'efficienza media (rating B). Lo stabilisce la classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto "Pitagora", che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati delle Regioni in quanto in questo caso non comparabili) dai capoluoghi di Provincia.

I capoluoghi meno efficienti (rating C) sono risultati essere Siena, Milano, Pavia, Mantova, Cosenza e Lecce, con quello lombardo che vanta anche la spesa maggiore (18.182.183,66 euro). Dopo Milano, fra le città con le più elevate spese per questa voce, superiori a 1 milione di euro, seguono in classifica: Roma (13.316.721,47), Bologna (3.677.368,75), Venezia (2.958.649,79), Verona (2.565.429,49), Firenze (2.548.211,90), Bari (2.062.955,29), Napoli (1.763.059,13), Lecce (1.507.152,97), Parma (1.286.426,36), Brescia (1.140.668,70), Palermo (1.135.311,39).