A circa un mese da TEDxVerona sono stati svelati 10 dei 12 speaker della conferenza di domenica in Gran Guardia

Il 13 e il 14 maggio sono sempre più vicini e ormai sono dieci su dodici gli speaker annunciati di questo TEDxVerona. La scaletta della giornata di domenica in Gran Guardia, stando a quanto comunicato in una nota dagli organizzatori, verrà rivelata per intero nelle prossime settimane, ma già dai nomi annunciati si può capire come sia eterogenea e varia: ogni speaker darà la sua visione sul tema "YES" da un punto di vista differente, portando la sua esperienza di vita personale e professionale.

Sul palco saliranno nomi di provenienze professionali diametralmente opposte: si va da Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha portato un forte impulso digitale al fisco italiano a Emma Nolde, cantautrice toscana classe 2000 che dal vivo dà il meglio di sé, con live esplosivi e dirompenti. Da Carlo Carraro, professore ordinario di Economia Ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, di cui è stato il Rettore dal 2009 al 2014 e vice presidente dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici a Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico, conduttore televisivo, videomaker e content creator; da Anghela Alò, creative director specializzata in cerimonie olimpiche, grandi spettacoli ed eventi world wide a Giada Pistilli, eticista esperta di intelligenza artificiale che si occupa della redazione di codici etici in ambito aziendale e accademico, e di lavorare in ambito interdisciplinare tra policy, diritto e filosofia.

La giornata proseguirà poi con Gabriele Greco, fisico classe 1991 che ha incentrato i suoi studi di ricerca sui ragni e sulla produzione della loro seta, perfetta per lo sviluppo di nuove tecnologie in diversi campi, Sofia Goggia, sciatrice alpina vincitrice di due medaglie olimpiche e quattro Coppe del Mondo di discesa libera (l’ultima proprio nel 2023), quindi Maziar Bahari, giornalista iraniano-canadese, regista e attivista per i diritti umani fondatore di IranWire, un forum in cui i giovani iraniani possono discutere di notizie nazionali e locali, e mette in contatto i citizen journalist all'interno del Paese con i giornalisti professionisti. Ultima speaker annunciata, per il momento, Patrizia Basso, professoressa ordinaria di Archeologia classica all’università di Verona che con il progetto di ricerca “In Veronensium mensa. Food and wine in ancient Verona” studia quali cibi e bevande si siano alternati sulle tavole dei veronesi nei secoli per capire come siano cambiati la produzione agricola, la gestione del territorio, la lavorazione delle materie prime e il sistema alimentare dalla preistoria fino al Medioevo.

In una sola giornata ci saranno quindi professori universitari, ricercatori, giornalisti, sportivi e chi si occupa di spettacolo e attualità che affronteranno dal loro punto di vista la tematica di TEDxVerona 2023 "YES", una lente attraverso cui guardare la sostenibilità, l’inclusività, la cultura. «Per TEDxVerona - spiega Désirée Zucchi, speaker curator & coach della conferenza - scegliere una pluralità di voci per ascoltare il presente, tutte autorevoli nel loro campo e provenienti da diversi luoghi e generazioni, significa immaginare il futuro coltivando un’idea di crescita personale e di comunità, grazie allo sviluppo tecnologico e al fattore umano, di fatto sempre più centrale. Cercheremo di rappresentare le urgenze e le chiavi di volta del nostro tempo dal cerchio rosso di TEDx, sapendo che la meraviglia che genera un evento partecipato come TEDxVerona va ben oltre alla sua funzione di ispirazione data dai talk, ed è quella che si vive partecipando dal vivo».