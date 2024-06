Sottopasso in Via Città di Nimes, giorno uno: viabilità regolare

È stato positivo il bilancio per la viabilità nella prima giornata di apertura del sottopasso in Via Città di Nimes, a Verona. La nuova infrastruttura legata alla realizzazione della filovia è stata inaugurata ieri, 24 giugno, ed è percorribile dai veicoli privati, compresi motocicli e ciclomotori, in tutta la sua interezza, e cioè da Via Faccio a Viale Galliano e viceversa.

Il sottopassaggio è chiuso ai mezzi pubblici, ai quali sono dedicate le corsie in superficie. Ed è a tutti gli effetti una strada urbana e quindi il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Le immagini delle telecamere e gli agenti della polizia locale che da ieri mattina sono sul posto per monitorare la situazione hanno confermato che si è trattato di un'apertura regolare e senza criticità.

Giorno dopo giorno, i conducenti si abitueranno alla nuova infrastruttura, la cui funzionalità sarà completata in questa settimana con la graduale apertura delle rampe in entrata e uscita all'altezza di Porta Nuova e di Porta Palio. Graduale dunque sarà anche il ripristino definitivo della viabilità di superficie, la quale per tutta la settimana resterà invariata.

All'apertura di oggi seguiranno due fasi che porteranno ad una nuova viabilità più fluida. E per facilitare questo ritorno al transito dei veicoli in vigore prima del cantiere per il sottopassaggio, in zona saranno sempre presenti degli agenti di polizia locale per fornire informazioni ed assistenza agli automobilisti.