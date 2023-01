Dopo recenti malfunzionamenti, sostituita caldaia al palazzetto dello sport

La giunta del Comune di Isola della Scala ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale termica del palazzetto dello sport di Via Tiro a Segno. Un impegno di spesa pari a 66mila euro che permetterà di sostituire, in particolare, la caldaia risalente al '99 con quattro nuovi impianti a condensazione in linea che consentiranno di modulare la potenza, garantendo maggior comfort, minori consumi e risparmi in bolletta.

Nelle scorse settimane, per alcuni giorni, la vecchia caldaia aveva fatto registrare alcuni malfunzionamenti che avevano inciso negativamente sulle temperature nella struttura. Struttura che viene gestita all’associazione Virtus Basket e che viene utilizzata anche da diverse altre associazioni sportive.

La struttura era stata oggetto di un precedente progetto, che nei mesi scorsi ha contemplato, tra l’altro, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento ad aria, collegato alla caldaia vetusta. «Nel precedente progetto, che ricordo essere stato approvato a maggio 2021, per il nuovo sistema di riscaldamento ad aria si sarebbe potuta valutare anche la sostituzione della vecchia caldaia con impianti più adeguati per dimensioni e capacità alla nuova soluzione adottata - ha spiegato il sindaco Luigi Mirandola - Abbiamo quindi ritenuto necessario intervenire sulla centrale termica per garantire nel tempo condizioni ottimali per le associazioni che usano il palazzetto nel periodo invernale. In futuro interverremo ancora, con ulteriori progetti di riqualificazione energetica».

Gli uffici comunali stanno operando per affidare i lavori per la centrale termica entro il mese di gennaio.

Sempre nell’area sportiva isolana è terminata nelle scorse settimane la bitumatura dei tratti, ancora non asfaltati, di Via Tiro a Segno e Via Belfiore. Interventi che ora garantiscono un più facile accesso agli impianti anche da Borgo Doltra.