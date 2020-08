Autostrada A4, cantieri stradali sospesi nella settimana di Ferragosto

Zero cantieri sull'autostrada A4 durante il periodo di Ferragosto. Per facilitare gli spostamenti, la società che gestisce il tratto tra Brescia e Padova ha previsto anche per questa estate la sospensione di tutti i lavori stradali che occupano le corsie di marcia. La sospensione scatta dalle 14 di venerdì, 7 agosto, e si conclude alle 6 di lunedì 17 agosto. In questo modo, il traffico dovrebbe risultare più scorrevole e sicuro. Comunque, potrebbero essere previste delle deroghe per lavori ritenuti urgenti.

