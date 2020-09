Per snellire traffico in Zai, sospesa corsia preferenziale di Viale della Fiera

Da oggi, 7 settembre, viene sospesa la corsia preferenziale di Viale della Fiera, quella che va da Stradone Santa Lucia a Via Scopoli, a Verona. Tutti i veicoli potranno transitare, senza incorrere in alcuna sanzione, fino al termine dei lavori al cavalcavia di Viale Piave. Prosegue, infatti, il cantiere per la messa in sicurezza dell’intero sottopasso. Una manutenzione preventiva per verificare la tenuta del calcestruzzo ed evitare distaccamenti. Il provvedimento è entrato in vigore per garantire il maggior deflusso del traffico in Zai, vista la chiusura del sottopasso centrale, quello che collega Viale Piave con Via Santa Teresa e Via Tombetta.

