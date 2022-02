Centri vaccinali Aoui Verona, accesso sospeso in Borgo Roma: tutte le cose utili da sapere

La direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona informa la cittadinanza che l’accesso presso il Centro Vaccinale dell'Ospedale Borgo Roma, in piazzale L.A. Scuro 10, al momento è sospeso fino a nuovo aggiornamento. Rimane invece operativo il Centro Vaccinale di Borgo Trento, presso l'Ospedale Geriatrico (padiglione 40) con i seguenti orari:

Aperto sabato 5 febbraio dalle ore 8.30 alle 13.30.

Chiuso domenica 6 febbraio .

. Aperto da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio: dalle ore 8.30 alle 19.30.

Il Centro Vaccinale dell’Ospedale Donna Bambino (padiglione 29, piano 2), che si ricorda è dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, resta aperto con i seguenti orari:

Aperto lunedì 7 e martedì 8 febbraio: dalle ore 8.30 alle 19.30.

Mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio: apertura solo pomeridiana dalle ore 14.30 alle 19.30.

dalle ore 14.30 alle 19.30. Aperto venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 febbraio: dalle ore 8.30 alle 19.30.

La prenotazione è possibile attraverso il link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9 .

La direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona invita gli utenti a presentarsi con la modulistica già compilata, al fine di garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale. La documentazione è disponibile nel sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: www.aovr.veneto.it. In conclusione, l'Aoui ricorda che l'accesso non è consentito a cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.