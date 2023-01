Soccorso extraospedaliero. Sos Volontari Valeggio festeggia 35 anni di encomiabile attività: «Insostituibili»

Un viaggio lungo trentacinque anni quello che vedrà protagonista, venerdì 13 gennaio alle 20.45 al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio, l’associazione Sos Volontari Valeggio. In programma una serata importante e che si preannuncia anche divertente: foto, video, aneddoti e testimonianze dei volontari che, a vario titolo, hanno contribuito a fare di questa associazione ciò che è oggi, ovvero una delle maggiori realtà veronesi del mondo del soccorso extraospedaliero.

«Non vuole essere un evento nostalgico - spiega il presidente di Sos Volontari Valeggio Thomas Zilio - ma un modo per avvicinare ancora di più il Sos alla nostra comunità che, da sempre, ci vuole bene e ci sostiene. Sarà anche un’occasione per conoscerci meglio, capire come operiamo e speriamo anche che qualcuno possa trovare l’ispirazione giusta per entrare a far parte della nostra famiglia».

Per partecipare alla serata, patrocinata dall’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con la parrocchia valeggiana e Noi Associazione, è gradita la prenotazione presso gli uffici della Pro Loco di Valeggio. L'ingresso libero all'appuntamento è libero.