Sos Valeggio infermierizzato h24 in convenzione con l'Ulss 9 Scaligera

Partirà il 4 novembre la convezione con l'Ulss 9 Scaligera che vedrà Sos Valeggio impegnato con il suo personale, dipendente e volontari, 24 ore su 24 sul territorio fino al 31 dicembre 2020. Sos Valeggio, in convenzione per l'emergenza su chiamata del Suem 118 Verona, diventa infermierizzato 24 ore al giorno, mentre prima accadeva solo dalle 20 del venerdì fino alle 6 del lunedì.

«Da quando siamo nati abbiamo immaginato per diverso tempo di poter mettere a disposizione della cittadinanza una macchina di emergenza continua - ha affermato il presidente del Sos Valeggio Thomas Zilio - Questo è un sogno che si avvera dopo trent'anni e ne siamo orgogliosi».

La scelta è dettata dal crescente aumento dei trasporti sanitari di pazienti affetti da Covid-19 e dal conseguente allungamento dei tempi necessari per il ripristino del mezzo di emergenza. Infatti, per ogni trasporto di paziente Covid accertato o sospetto, i volontari devono sanificare e disinfettare il mezzo, fermandosi per un lasso di tempo che va dai 45 minuti a un'ora, oltre al fatto che le emergenze per altre patologie continuano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Finalmente Valeggio sul Mincio potrà contare su un servizio assistenziale continuativo - ha commentato il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni - Questa convenzione è per tutti noi un valore aggiunto, in primis perché il Sos Valeggio è pronto, da ormai molto tempo, ad implementare il proprio servizio in caso di emergenza e urgenza extraospedaliere e poi perché in un periodo come quello che stiamo vivendo possiamo dire ancora di più che noi facciamo la nostra parte».