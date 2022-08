La cantautrice  Nina Zilli a Castelnuovo del Garda presenta "L'ultimo dei sette"

Nina Zilli a Castelnuovo del Garda presenta "L’ultimo dei sette", il primo romanzo della nota cantautrice. L’incontro a ingresso libero, su prenotazione, è organizzato da Fondazione Aida in collaborazione con Comune nell’ambito della rassegna El Moro nel Piatto e di Sorsi d’autore Off, manifestazione volta a valorizzare le eccellenze vitivinicole del territorio attraverso incontri e degustazione guidate a cura di AIS Veneto.

L’incontro a ingresso libero, previa prenotazione, si terrà il 4 settembre alle ore 18.30 presso il giardino sala civica XI aprile 1848 (in caso di maltempo verrà allestito nello spazio interno). Con degustazione di vini Cantina di Castelnuovo del Garda e assaggi proposti dal Ristorante Sushikaiten. Modera il performer Stefano Colli. Per gli appassionati sarà possibile prendere parte alle degustazioni di vini in programma a partire dalle ore 17 presso la Cantina di Castelnuovo del Garda, via Palazzina, 2.

Gli eventi di Sorsi d’autore Off proseguiranno il 10 settembre presso il Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con le degustazioni guidate di grappe della distilleria Scaramellini (ore 19.30); segue alle 20.30 l’incontro con lo chef Hirohiko Shoda che presenta “Hiro cartoon food. Le ricette del cuore di chef Hiro” Mondadori Electa, 2022. In questa guida lo chef ha selezionato una rosa di ricette ispirate alle più popolari serie manga e giapponesi. Modera Giorgia Preti.

Con degustazione di vini Cantina Poggio delle Grazie accompagnati da prodotti proposti dall’Az. Agricola il Pescatore.

Gli incontri sono a ingresso libero previa prenotazione www.fondazioneaida.it, mentre le degustazioni guidate sono a pagamento (12 euro). Info: 045 8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.