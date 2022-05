Sorsi d'autore: tornano gli incontri culturali nelle ville venete con degustazione di vini

Giunta alla XXIII edizione, dal 25 giugno al 24 luglio torna la manifestazione Sorsi d’autore. I giardini di alcune celebri Ville Venete si animeranno di incontri ed eventi culturali accompagnati da degustazioni di vino a cura dei sommelier dell’AIS Veneto. Tra i tanti protagonisti di questa edizione ci saranno l’attore e comico Piero Chiambretti, il pianista Giovanni Allevi, l’attore Cesare Bocci, la giornalista Bianca Berlinguer, lo chef Davide Botta, il poeta Tiziano Fratus, il Presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete e storico dell’architettura e del paesaggio Amerigo Restucci.

Sette giornate organizzate dalla Fondazione Aida con la Regione del Veneto, l’Istituto Regionale Ville Venete e la collaborazione dell’Associazione per le Ville Venete che coniugheranno degustazioni guidate di vini e incontri con personaggi della scena culturale italiana e visite agli edifici storici ospitanti. Il 24 luglio, a Padova, presso la Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, ci sarà un’intera giornata dedicata alle tematiche green.

Gli incontri, le degustazioni e gli eventi sono ospitati in sette dimore storiche di grande prestigio e importanza storico-artistica: Villa Vellaio detta San Liberale o Erminia a Feltre (Belluno), Villa Murari Brà detta i Boschi a Isola della Scala (Verona), Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (Venezia), Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (Padova), Villa Morosini Cappello Cartigliano a (Vicenza), Castelbrando a Cison di Valmarino (Treviso), Villa Ca’ Zen a Taglio di Po (Rovigo). Per la prima volta sono state coinvolte tutte e sette le province venete: Belluno, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Padova, Vicenza.

La rassegna sarà inaugurata a Villa Vellaio detta San Liberale o Erminia sabato 25 giugno dove dalle ore 16.30 si potrà si potrà visitare la Villa e degustare vini del Consorzio Vini Coste del Feltrino; poi, alle 18.45, si terrà l’incontro con l’attore e comico Piero Chiambretti, condotto e moderato da Luca Telese.

Domenica 26 giugno ci si sposterà a Verona nella settecentesca Villa Murari Brà detta i Boschi dove è previsto un brunch alle ore 10.30 con visita alla pila del Ristorante l’Artigliere – il più grande e antico mulino nato come pila da riso del Veneto risalente al 1612 – seguito dallo showcooking dedicato al riso dello Chef Davide Botta, con l’accompagnamento di due vini delle Cantine Pasqua.

Il terzo appuntamento, domenica 3 luglio, ci porterà a Venezia, in quell’autentico gioiello del rococò veneziano che è Villa Widmann Rezzonico Foscari: dalle ore 16.30 si potrà visitare la Villa degustando pregiati vini della Cantina Falezze di Luca Anselmi e alle 18.45 assistere all’incontro con il pianista Giovanni Allevi, intervistato da Cinzia Tani. Seguirà Treviso con CastelBrando domenica 10 luglio dove si degusteranno vini delle Cantine Tedeschi e si incontrerà l’attore Cesare Bocci.

Venerdì 15 luglio sarà la volta di Rovigo nella bella Villa Veneta Tenuta Ca’ Zen, che ospiterà una cena con Prodotti Piaceri Italiani di Crai, Vini Az. Agricola Corte Carezzabella e Az. Agricola Vite in Rosa, e intermezzi musicali e teatrali dedicati all’appassionante storia tra il poeta Lord Byron e Teresa Gamba consumatasi proprio a Cà Zen. Il 22 luglio a Vicenza presso Villa Morosini Cappello incontreremo Bianca Berlinguer e Amerigo Restucci, degustando Vini Monte Zovo Famiglia Cottini.

L’evento finale si svolgerà il 24 luglio a Padova presso Villa Pisani Bolognesi Scalabrin un’intera giornata dedicata al green: è previsto un percorso meditativo nel parco guidato da Mirco Tugnoli, l’incontro con il poeta ed esperto di botanica Tiziano Fratus, degustazione di birre artigianali Crai, la visita alla villa con guide esperte e Immersive garden experience, un itinerario nel parco con cuffie silentsystem.

Quest’anno per i soci di AVV e per Gli Amici delle Ville Venete in possesso del Grand Pass sarà possibile usufruire di un benefit privilegiato: quello di avere un posto riservato tra le prime cinque file della platea di Sorsi d’Autore. Completano le degustazioni, assaggi dei prodotti: del forno “Bassini 1963”, Ama Crai Est, Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Dalla Costa Alimentare, Salumeria Eustacchio. Acqua ufficiale dell'evento, Dolomia®. I partecipanti verranno omaggiati col concime biologico Il Paese Verde.

In collaborazione con: Galileo, Cartozeta, Dal Colle, Foodness, Gruppo Save, Tenero Assicurazione, Flora, Cazador del Sol, Giardini Forestali e Busacchi Fiori. Con il patrocinio dei Comuni di: Feltre, Isola della Scala, Mira, Vescovana, Cison di Valmarino, Cartigliano e della Provincia di Rovigo. Info: 0458001471. È possibile accedere agli eventi previo titolo di accesso disponibile sul sito www.fondazioneaida.it.