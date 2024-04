Ecografo scanner donato alla pediatria del Magalini di Villafranca

In occasione delle festività pasquali, l'associazione "Il sorriso arriva subito" insieme a un gruppo di studenti dell’istituto Medi di Villafranca ha fatto una consegna importante per i piccoli pazienti dell’ospedale Magalini: un nuovo ecografo scanner.

I clown dottori dell'associazione, che portano il sorriso negli ospedali, hanno consegnato al reparto di pediatria dell'ospedale di Villafranca un ecografo scanner. L'ecografo Cerbero 4 è stato fornito da Atl Milano, può essere utilizzato per cercare le vene dei bambini ed è stato acquistato con il contributo degli studenti della scuola Enrico Medi. I fondi per l'acquisto in favore dell'ospedale sono stati raccolti con la vendita dei calendari dell'associazione e dei lavoretti degli studenti.

La consegna speciale è stata effettuata da Barbara Begnini e Massimo Girelli dell'associazione "Il sorriso arriva subito" insieme ad una rappresentanza dei ragazzi del Medi accompagnati dal dirigente scolastico Marco Squarzoni e dagli insegnanti. Per l'ospedale erano presenti il dottor Alessandro Bodini, primario di pediatria, il professor Giovanni Tonoli dell'unità operativa di otorinolaringoiatria e il dottor Paolo Nazzareno Garzotti, primario del reparto di medicina.

«Con la nostra associazione - dichiara Barbara Begnini - entriamo negli ospedali per portare un momento di spensieratezza, nei limiti del possibile, ai bambini che affrontano la malattia e ai loro genitori. Lavorare insieme ai ragazzi per realizzare questa donazione all'ospedale di Villafranca è stata una bella occasione di collaborazione. Progetti come questo danno un senso a ciò che facciamo e sono per noi volontari anche un'opportunità di crescita».

«Ringraziamo le persone che sostengono l'associazione e che ci permettono di aiutare gli ospedali del territorio, i ragazzi del Medi che hanno creduto in questa iniziativa partecipando con generosità e naturalmente tutto il personale medico ospedaliero di Villafranca, quotidianamente impegnato nella cura dei piccoli pazienti», ha aggunto Girelli.