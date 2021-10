Sopralluoghi terminati, si cercano soluzioni per riaprire la Sp 11 a Brentino

La Strada Provinciale 11 e l'adiacente pista ciclabile Adige-Sole rimangono ancora chiuse a Brentino Belluno, nel tratto tra Turan e Preabocco. Il traffico è ufficialmente sospeso da più di una settimana per la caduta di alcuni massi avvenuta il 9 ottobre scorso.

Nel frattempo, martedì scorso, sono terminati i sopralluoghi sulla parete che aveva subito i cedimenti. I tecnici specializzati della ditta trentina Georock sono intervenuti su incarico urgente della Provincia di Verona e si sono calati per due giorni su un’area estesa 130 metri e alta circa 60 metri.

Durante i sopralluoghi è stato segnalato un blocco di diversi metri cubi di roccia caratterizzato da fessurazioni che potrebbero rendere necessario, per sicurezza, un ancoraggio della parte lesionata alla parete integra. Entro la fine di questa settimana, la ditta e i tecnici della Provincia si recheranno lungo la Provinciale 11 per confrontarsi sulle soluzioni percorribili, sulle tempistiche e sulle modalità d'intervento.