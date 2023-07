«Aree per il tempo libero, lo sport e la cultura all'ex caserma Passalacqua»

Sopralluogo di buonora ieri mattina, 25 luglio, all'area esterna della Passalacqua, organizzato dalla vicesindaca di Verona Barbara Bissoli, che ha coinvolto la giunta, la quarta commissione consiliare ed il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai. Sindaco, assessori e consiglieri hanno visitato l’area esterna dell'ex caserma: una superficie di 25mila metri quadrati vicina al Parco delle Maddalene, una parte della quale già accessibile alla cittadinanza.

La visita ha offerto spunti di riflessione sul futuro uso pubblico dell'area, che dovrebbe ospitare anche campi sportivi per gli studenti universitari, come sull’opportunità di rendere fruibili tutti i camminamenti di ronda. Una particolare attenzione è stata posta alla Porta di Campofiore, la bella struttura asburgica che necessita di un intervento di riqualificazione e valorizzazione, per il quale l'amministrazione comunale intende reperire i fondi anche tramite una sponsorizzazione, al fine di consentire l’accesso al parco anche da Via Torbido.

«Mi è parso utile organizzare una sopralluogo per far percepire agli organi comunali competenti lo stato di attuazione dell’accordo di programma risalente al 2009 - ha commentato la vicesindaca Bissoli - Soprattutto con riferimento alla riqualificazione degli spazi pubblici monumentali, in parte già realizzata dal soggetto attuatore, ma che vorremmo possibilmente migliorare puntando sulla presenza di un punto di ristoro e sulla più ampia fruibilità da parte della cittadinanza, degli studenti universitari e dei visitatori, oltre che la grande potenzialità per molteplici funzioni delle porzioni della cinta muraria che sono in attesa di essere recuperate e valorizzate per usi collettivi e di comunità».

«Si tratta di un progetto strategico, fondamentale per lo sviluppo del quartiere di Veronetta e anche per quello di Verona come città universitaria - ha affermato il presidente della commissione Pietro Trincanato - Non ha senso rimpiangere le occasioni perdute del recente passato, meglio concentrarsi su come migliorare il progetto attuale, soprattutto per quanto riguarda gli spazi pubblici, che dovranno essere aperti, accessibili e sicuri, in grado di offrire a residenti, studenti e visitatori aree per il tempo libero, lo sport e la cultura secondo un modello innovativo e sostenibile di vivere lo spazio urbano».