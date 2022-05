Sondaggio sul gradimento dei presidenti di Regione, Luca Zaia al primo posto

Luca Zaia è il presidente di Regione più apprezzato d'Italia, mentre tra i sindaci il più gradito è il barese Antonio Decaro. È quanto risulta da un sondaggio pubblicato da Affaritaliani.it e realizzato da Roberto Baldassari, direttore di Lab2101.

La rilevazione è stata eseguita tra il 25 e il 29 aprile attraverso interviste telefoniche e web su un campione (1.000 cittadini) rappresentativo della popolazione italiana. E le classifiche pubblicate hanno indicato solo i primi sette per gradimento.

Tra i governatori, Luca Zaia è colui che gode di maggiore fiducia, con il 67,3% dei consensi. Dietro di lui, con il 62,8% delle preferenze c'è Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna e in terza posizione il campano Vincenzo De Luca (62,4%).

Tra i sindaci delle grandi città, il più "amato" è Antonio Decaro (62,4%), seguito dal primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro (Venezia) ex equo con il collega di Bergamo Giorgio Gori (61,4%).