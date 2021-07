Verona, il Comune cerca immobili da usare per dare aiuto contro la solitudine

Il bando pubblico è stato pubblicato nell'ambito del progetto 'S.T.E.P.S - Shared Time Enhances People Solidarity' e prevede l'erogazione di contributi per la riqualificazione di spazi presenti in Terza Circoscrizione, da utilizzare per l’avvio di attività di supporto alla popolazione

AAA cercasi immobili piano terra e piano rialzato in Terza Circoscrizione a Verona per l’avvio di azioni di supporto sociale contro il fenomeno della solitudine, che vedono muoversi insieme cittadini, associazioni e istituzioni. Entra così nel vivo il progetto 'S.T.E.P.S - Shared Time Enhances People Solidarity', con il quale l’anno scorso il Comune di Verona, capofila del programma triennale, ha vinto il bando europeo 'Urban innovative actions' e si è aggiudicato 4 milioni di euro.

Pubblicato in questi giorni il bando pubblico, disponibile sul sito del Comune di Verona – Politiche comunitarie, per l'erogazione di contributi per la riqualificazione di spazi presenti in Terza Circoscrizione, da utilizzare per l’avvio di attività di supporto alla popolazione, in particolare quella più anziana e sola.

IL PROGETTO - Affronta la tematica del cambiamento demografico, intervenendo sui fenomeni dell’invecchiamento della popolazione e della bassa natalità che caratterizzano Verona come altre città europee. Nello specifico si focalizza sulla “solitudine”, un problema che non conosce età, attraversa le generazioni e ha molteplici concause collegate a diverse dimensioni del vivere. Il progetto ha una durata di tre anni, dal luglio 2020 a giugno 2023, e si sviluppa nel territorio della Terza Circoscrizione a beneficio dei suoi residenti, essendo l’area della città che meglio rappresenta le caratteristiche demografiche della popolazione di Verona.

RICHIESTA DI CONTRIBUTO - L’istanza può essere presentata dal proprietario dell’unità immobiliare, dall’eventuale conduttore o dal gestore dello spazio a fronte di autorizzazione del proprietario. Uno stesso soggetto può avanzare più richieste per più unità immobiliari ed essere assegnatario di più di un contributo, la cui somma non può superare i 60 mila euro di finanziamento. I contributi erogati, infatti, possono andare da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 60 mila, per un budget complessivo messo a disposizione del Comune pari a 118 mila euro.

Il richiedente che intenda concorrere per una cifra superiore ai 20 mila euro dovrà indicarlo nella propria domanda. Resta inteso che l’aver espresso tale indicazione non genera alcun obbligo da parte del Comune e il richiedente dovrà specificare di avere la capacità finanziaria per integrare le risorse qualora l’istanza venisse accolta per l’erogazione dei soli 20 mila euro.

Concorrono al contributo solo gli interventi con una spesa minima complessiva di almeno 2 mila euro.

I richiedenti, per poter accedere ai contributi, dovranno impegnarsi ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su unità immobiliari da destinare ai seguenti utilizzi:

Tipologia A – essere messi a disposizione a titolo gratuito alla comunità, per attività in linea con le finalità del progetto, come servizi di supporto nel lavoro di cura e finalizzati alla conciliazione di vita-lavoro, iniziative per il tempo libero o di promozione dell’intergenerazionalità, laboratori di manualità e ricreativi, luoghi di incontro e scambio.

Tipologia B – essere già attualmente utilizzati da persone fisiche o giuridiche per attività sia profit che no-profit in linea con le finalità del progetto. In tal caso il richiedente dovrà dimostrare la pertinenza del servizio erogato, l'impatto sulla comunità e sulla solitudine.

Tipologia C – essere inutilizzati e che il proprietario si impegna a mettere a disposizione di start-up, micro-imprese nascenti, attività generatrici di reddito, ad un affitto concordato.

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare un’email all’indirizzo politichecomunitarie@comune.verona.it. Il presente Avviso con relativi allegati è scaricabile dal sito del Comune di Verona al link https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76130.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 27 luglio, alle ore 12.

INCONTRO FORMATIVO - L’8 luglio, alle ore 10, è previsto un incontro di informazione e chiarimento. Per motivi organizzativi i soggetti che fossero interessati a partecipare sono invitati a darne comunicazione entro il 5 luglio, scrivendo all'indirizzo politichecomunitarie@comune.verona.it.

Il luogo dell'incontro sarà comunicato ai partecipanti per mezzo posta elettronica.

Le caratteristiche del bando sono state illustrate giovedì mattina dall’assessore ai Fondi Ue Francesca Toffali insieme al dirigente alle Politiche Comunitarie – Rapporti UE Giuseppe Baratta.

«Entra nel vivo il progetto 'S.T.E.P.S - Shared Time Enhances People Solidarity' – sottolinea l’assessore Toffali – con la pubblicazione del bando per la ricerca di immobili da adibire alle attività di aiuto e supporto sociale da realizzarsi sul territorio della Terza Circoscrizione. Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia e le relative restrizioni collegate, combattere la solitudine diventa ancora di più una priorità. Per farlo stiamo lavorando mettendo in rete più soggetti possibili e avviare attività concrete di supporto al territorio. Possono essere richiesti finanziamenti da 10 a 60 mila euro da destinare ad interventi di sistemazione non invasivi di abitazioni che saranno poi adibiti a spazi in uso alla comunità».