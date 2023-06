Appello in Terza Circoscrizione a ristoratori e commercianti per combattere la solitudine urbana

Organizzare una cena di vicinato o aggiungere un posto a tavola per un concittadino. Oppure, passare il tempo libero in compagnia in passeggiate, visite a musei o per una semplice chiacchierata. E, ancora, attivare la "Cassa della socialità" nel proprio supermercato o negozio e promuovere il caffè o il pasto sospeso per chi non può permetterselo. Sono queste alcune delle proposte che possono essere realizzate concretamente da ristoranti, gestori di bar, supermercati, attività commerciali, associazioni e cittadini che sceglieranno di unirsi nella grande squadra del Circuito S.T.E.P.S., che punta a promuove le relazioni sociali e una comunità inclusiva, stimolando l’attivazione di micro-azioni in contrasto alla solitudine e all’isolamento delle persone di ogni età.

In base alla propria disponibilità di tempo e all’impegno che si vuole dedicare, si può decidere a quale micro-azione aderire, perché non richiedono grandi sforzi, ma lasciano comunque un segno. Sul sito del Comune di Verona, nell’area dedicata al progetto, sono disponibili tutte le informazioni e il modulo di adesione.

«Il progetto S.T.E.P.S. continua con ancora un anno abbondante di applicazione sul territorio – ha spiegato consigliere comunale con delega alle Politiche comunitarie Giacomo Cona –. Iniziato nel 2019, con il riconoscimento del finanziamento europeo di 4 milioni di euro, dimostra l’importanza dell’Europa e del supporto economico che può dare in favore del territorio di Verona. Fondi che, se vengono utilizzati bene come in questo caso, da Amministrazioni e Enti locali, possono raggiungere risultati concreti per la collettività. Il contrasto della solitudine urbana ne è l’obiettivo principale, quindi si continua in questa direzione. Ora diamo avvio ad un ampio coinvolgimento di tutte le realtà economiche e associative presenti nell’area della 3a Circoscrizione, per una comunità più inclusiva che condivide momenti di socializzazione. Puntiamo a replicare l’iniziativa su tutta la città, con la proposta delle idee realizzate dai commercianti in questa fase».

La promozione di S.T.E.P.S. ad attività commerciali e associazioni presenti sul territorio della 3a Circoscrizione, area urbana di riferimento del progetto, sarà condotta nelle prossime settimane da due incaricate della società 7 Meraviglie - Impresa Sociale, che insieme ad ACLI Verona collabora con il Comune nella realizzazione del Circuito.

La nuova fase operativa, che sollecita la partecipazione attiva e l’iniziativa della comunità per ampliare il più possibile la rete dei protagonisti dell’importante progetto sociale, è stata presentata dal consigliere comunale con delega alle Politiche comunitarie Giacomo Cona insieme al presidente Circoscrizione 3a Riccardo Olivieri. Presenti Federico Zenari di 7 Meraviglie - Impresa Sociale, il presidente di ACLI Verona Claudio Bolcato e la responsabile comunale alle Politiche europee Chiara Maccacaro.

«È importante cercare di espandere il progetto S.T.E.P.S. per rispondere al meglio alla solitudine di ragazzi e anziani, una problematica molto sentita nei nostri quartieri – sottolinea il presidente Riccardo Olivieri –. Allargare l’iniziativa anche alle realtà private che operano sul territorio a stretto contatto con i cittadini, come commercianti, ristoratori e la grande distribuzione, è un’azione assolutamente positiva. Quando si affrontano temi sociali di questa natura bisogna partire da chi i territori li vive e conosce le persone, le loro esigenze, criticità e fragilità. In questo senso il coinvolgimento degli operatori economici è assolutamente un fattore favorevole, e questa iniziativa è collegata con un filo rosso alle tante che stiamo portando avanti come Amministrazione per rendere partecipe tutta la cittadinanza, dal Controllo di Vicinato riguardo alla sicurezza, alla cura delle aree verdi, ascoltando le esigenze dei residenti, perché crediamo che le nostre azioni debbano prescindere da un confronto continuo”.

S.T.E.P.S. - Un’iniziativa che nasce dall’esperienza del progetto triennale Shared Time Enhances People Solidarity - attualmente esteso fino a giugno 2024 -, finanziato nel 2019 dal Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR con un contributo di 4 milioni di euro. Il progetto affronta il tema del cambiamento demografico e si sviluppa nella 3a circoscrizione di Verona, scelta in quanto la sua composizione demografica è rappresentativa delle caratteristiche della popolazione urbana.