Quanti gesti di solidarietà durante le feste per i piccoli pazienti di Oncoematologia Pediatrica

I veronesi ancora una volta hanno dimostrato il loro grande cuore durante le feste appena concluse. Per quindici giorni, l’Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Borgo Trento ha ricevuto diverse visite da parte di cittadini e associazioni locali che hanno volto testimoniare di persona la loro vicinanza ai piccoli pazienti.

Durante il periodo natalizio, il reparto diretto dal dottor Simone Cesaro è stato oggetto di numerosi visite con doni e regali. Ci sono stati gruppi di volontari o associazioni o singoli e persone che hanno portato giocattoli, libri, dolci e altri regali per i bambini ricoverati, cercando di rendere il loro soggiorno in ospedale il più confortevole possibile. Inoltre, il 23 dicembre pomeriggio, una giovane cantante e DJ veronese, Arly Joi, ha eseguito delle canzoni natalizie coinvolgendo genitori e bambini ricoverati.

Hellas Verona, Rotary Club, la squadra di calcio Albaredo-Ronco con la polizia locale di Bovolone, Gentile Costruzioni, gli amici di Pastrengo e Piovezzano (maresciallo Architravo, Gruppo Alpini Piovezzano, Avis Piovezzano-Pastrengo, Associazione Nazionale Carabinieri di Pastrengo), i Giovani Alpini Verona, il Rione Filippini Verona, AIL Verona, sono solo alcuni esempi delle istituzioni che sono venute a visitare il reparto e portare doni ai piccoli pazienti oncologici. Una bambina, Anna, di sua iniziativa, ha preparato con i suoi genitori pasticcieri delle paste frolle a forma di cuore per il giorno di Santa Lucia. L’associazione ABEO Verona, con il suo Babbo Natale, ha portato doni all’Oncoematologia Pediatrica e ad altri reparti della Pediatria.

Inoltre, la scuola dell’infanzia San Giuseppe, Paolina e Sante Trentin di Villafranca, aderendo al progetto “Rinuncio al regalo”, ha dato la possibilità ai bambini che la frequentano di rinunciare ad un dono di Santa Lucia per portarlo ai loro coetanei ricoverati.

La polizia penitenziaria ha chiesto di venire a portare un sorriso ai bambini, come ogni anno, per il giorno della Befana.

Ma non è solo il periodo natalizio a vedere la solidarietà dei veronesi in azione. In tutto l'anno, ci sono numerose associazioni e gruppi di volontari che si dedicano al benessere dei bambini ricoverati in ospedale, offrendo loro supporto emotivo e materiale.

«Questi gesti e queste azioni dimostrano il calore e la vicinanza della cittadinanza veronese nei confronti del personale, che svolge quotidianamente un lavoro non facile, e, soprattutto, nei confronti dei bambini e dei loro genitori che sono impegnati a superare una fase difficile della loro avventura di vita», ha detto il dottor Simone Cesaro, direttore dell’Oncoematologia Pediatrica di Borgo Trento.