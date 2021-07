Dalla Regione 7 milioni e mezzo di euro per la ciclabile tra Villaga e Casaleone

La giunta della Regione Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, ha approvato una delibera che dà il via libera ad un finanziamento di 15 milioni di euro per la realizzazione di investimenti infrastrutturali.

Gli interventi finanziati dal contributo regionale riguardano anche la provincia di Verona. In particolare, per i lavori di costruzione della ciclabile "Treviso-Ostiglia", saranno spesi 7 milioni e mezzo di euro per il tratto che congiungerà Villaga, nel Vicentino, con Casaleone.

Inoltre saranno finanziati i comuni del Veneto che si sono aggiudicati il bando per interventi di adeguamento della viabilità per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale oppure per rendere meglio raggiungibili siti che hanno un valenza paesaggistico-naturalistica o che sono di interesse storico-artistico, religioso o turistico.

«La sicurezza, la riqualificazione delle infrastrutture e la realizzazione ex novo di percorsi all'insegna del green - ha commentato la vicepresidente De Berti - sono ingredienti imprescindibili per garantire ai nostri cittadini servizi di qualità e al passo con i tempi. Servizi che non aggrediscono il territorio, anzi, ci permettono di viverlo e conoscerlo, appropriandocene in maniera rispettosa. Questi importanti investimenti testimoniano come la Regione sia impegnata con azioni a tutela del territorio».