Verona incassa 11,5 milioni dalle multe. «Speriamo li spenda meglio che in passato»

Nel 2021, i Comuni della provincia di Verona hanno incassato oltre 21,5 milioni di euro dalle multe per la violazione al codice della strada. E circa la metà di questa somma, intorno agli 11,5 milioni di euro, interessa solo il capoluogo. «Speriamo che la nuova amministrazione comunale di Verona sappia spenderli meglio delle amministrazioni precedenti», ha commentato Daniele Nottegar, candidato veronese alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle.

I dati su cui si basa l'intervento del candidato 5 Stelle sono quelli comunicati dai Comuni al Ministero dell'Interno e si riferiscono all'anno scorso. Anno in cui sono state elevate multe per eccesso dei limiti di velocità e per altre infrazioni stradali per un totale che supera di poco gli 11,5 milioni euro. Soldi che l'amministrazione non può spendere a piacimento, ma che deve in parte investire per migliorare la sicurezza stradale. Più di un milione di euro, ad esempio, è stato utilizzato per migliorare la strumentazione data in dotazione alla polizia locale. E un altro milione di euro abbondante è stato speso per la messa a norma della segnaletica stradale.

«Ma mi diventa difficile capire di quale messa a norma della segnaletica stradale si parli, visto lo stato pessimo della segnaletica orizzontale che sono scolorite - ha commentato Nottegar - E questo non solo in periferia, ma anche sulle circonvallazioni e sulle altre strade a grande scorrimento. Speriamo che la nuova amministrazione comunale di Verona sappia far meglio sia di quella Tosi che di quella Sboarina, che sono state molto tirchie nell'uso della vernice per la segnaletica orizzontale. Speriamo che rifaccia le strisce prima dell'inverno e poi le mantenga in uno stato sufficiente a garantirne lo scopo previsto dal codice della strada».