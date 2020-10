Fondo straordinario del Governo, ai comuni veronesi 6,5 milioni di euro

Supera i 6,5 milioni di euro l'acconto del fondo straordinario predisposto dal Governo per evitare il dissesto economico dei Comuni veronesi. Nelle prossime settimane le amministrazioni comunali riceveranno l’accredito, una somma che varia dalle migliaia di euro per i comuni più piccoli fino all'1,7 milioni di euro per Verona.

«Mentre la Regione non fa nulla per sostenere i Comuni e i servizi erogati ai cittadini, dallo Stato arrivano risorse certe - ha commentato il deputato veronese del Partito Democratico Diego Zardini - Sono fondi aggiuntivi decisi in primavera dal governo prevedendo un calo drastico degli introiti da contravvenzioni, tasse e imposte comunali per le amministrazioni. Con il decreto di agosto, i fondi sono stati ulteriormente incrementati e costituiscono un'ancora di salvezza per la maggior parte delle amministrazioni».

I criteri di ripartizione decisi per calcolare la cifra in arrivo a ogni amministrazione sono stati stabiliti da un accordo trovato tra i rappresentanti del Governo e quelli dei Comuni. Nel caso dei Comuni, l'acconto vale 400 milioni, dei quali 250 guidati dal fabbisogno nella spesa sociale e 150 da quello per il trasporto scolastico. I due parametri servono a costruire una sorta di geografia della necessità di risorse, ma non indicano un vincolo specifico di spesa. In pratica, ogni Comune riceve un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma potrà spendere le risorse come meglio crede sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica.

Complessivamente i comuni veneti riceveranno oltre 32 milioni di euro. E quelli della provincia di Verona 6.531.902,72 euro.

L'ACCONTO DEI FONDO STRAORDINARIO DEL GOVERNO SUDDIVISO PER I VARI COMUNI VERONESI

