Dai locatori di Verona soggiorni gratis ai guariti dal Covid dopo cure intensive

Soggiorni gratuiti per chi è guarito da Covid-19 dopo un periodo in terapia intensiva. L'iniziativa solidale viene offerta dall'associazione dei locatori turistici di Verona, la quale rappresenta nella provincia scaligera più di un migliaio di strutture riconosciute e regolarmente registrate in Regione Veneto.

La proposta è rivolta ai negativizzati dal coronavirus che durante la pandemia hanno attraversato e superato la malattia con cure intensive ospedaliere. «Un gesto simbolico per guardare avanti con spirito di rinascita - ha commentato Edoardo Nestori, presidente dell'associazione - I locatori turistici di Verona sono stati pesantemente colpiti e le loro attività sono rimaste chiuse per mesi, ma non hanno esitato durante il lockdown a mettere a disposizione gratuitamente le loro strutture. Appartamenti e camere sono stati messi a disposizione degli operatori sanitari in servizio di emergenza negli ospedali veronesi. Questo nuovo gesto di solidarietà vuole essere un segno di ritrovata normalità da festeggiare con chi ha vissuto gravemente l’esperienza della malattia».

L'idea del direttivo dell'associazione è stata accolta con entusiasmo da tutti gli associati che offriranno gratuitamente un soggiorno nelle loro locazioni per le persone guarite dopo le cure intensive. Il pernottamento gratuito della prima notte sarà valido solo a fronte di una prenotazione di minimo di due notti e potrà essere fruito da subito.