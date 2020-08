Arriva la banda ultralarga di Tim, nello spot anche il paesaggio di Soave

La connessione ultrabroadband di Tim, in 5 mesi, si è estesa in oltre 2.000 comuni italiani e alcuni di questi sono stati scelti per i nuovi spot di Tim. La musica di sottofondo è quella resa celebre dai vecchi "intervalli" televisivi ed anche lo stile dei video, che saranno trasmessi sulle principali emittenti, richiama quello di "Intervallo Rai". Prima vengono mostrate foto in bianco e nero e poi le immagini statiche si saturano di colori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E tra i comuni selezionati da Tim per comunicare la copertura della banda ultralarga c'è anche quello di Soave. Il paese veronese, ripreso dall'alto, è incastonato in un paesaggio che si accende nello spot pubblicitario di Tim, ma che può diventare anche veicolo per far conoscere il comune scaligero al resto d'Italia.