Migliora la qualità dell'aria, scatta l'allerta verde per lo smog

È durata due giorni l'allerta arancione per lo smog a Verona. Da domani, 22 febbraio, e almeno fino a venerdì, il miglioramento della qualità dell'aria riduce l'allerta al livello verde e rende quindi meno stringenti le limitazioni al traffico e al riscaldamento domestico.

Da domani dunque torna il divieto di circolazione solo per i giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, per moto e motorini di categoria Euro 0; per veicoli a benzina di categoria Euro 0 ed Euro 1; e per i veicoli a diesel da Euro 0 a Euro 4.

Rimangono sempre escluse dal parziale blocco del traffico: la Tangenziale Est; la Tangenziale Sud; i tratti autostradali; l'itinerario di collegamento dal casello di Verona Sud alla fiera; l'itinerario di collegamento dal casello di Verona Nord allo stadio e al palazzetto dello sport e i percorsi dalle tangenziali e dai caselli per raggiungere le aree camper di Porta Palio e Via Belfiore.

Per il riscaldamento, non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo. Vietato anche effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, tranne che per necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali. Sempre in vigore, infine, il divieto di climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi).

Nelle case, la temperatura massima consentita sarà di 19 gradi, mentre sarà di 17 gradi negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali.