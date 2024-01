«La vendita delle farmacie di Agec non è in discussione»

Agec non intende vendere le sue farmacie e il Comune di Verona non vuole chiedere ad Agec di farlo. Al sindaco di Verona Damiano Tommasi e alla presidente di Agec Anita Viviani è bastato un incontro per far chiarezza con i sindacati sulle dichiarazioni dell'assessore Federico Benini che avevano allarmato i lavoratori.

Durante un convegno sul diritto alla casa organizzato dal Partito Democratico di Verona, Benini aveva lanciato la proposta di vendere le farmacie comunali di Agec per ricavare risorse da investire sul patrimonio residenziale comunale. «Un'idea sbagliata», aveva commentato Massimo Meneghetti, segretario di Femca Cisl, il quale giovedì scorso, 11 gennaio, ha discusso proprio delle farmacie Agec con i vertici dell'azienda e del Comune. Oltre a Tommasi e Viviani, erano presenti anche il vicepresidente di Agec Franco Dal Bello e l'assessore al bilancio del Comune di Verona Michele Bertucco. E per i sindacati, di fianco a Meneghetti, si sono seduti Gianni Morandini di Filctem Cgil e la rsu di Agec.

«Tommasi ha ribadito che la posizione dell'assessore Benini non è stata condivisa con la giunta comunale e che quindi quella rimane una proposta personale dell'assessore - hanno riferito i rappresentanti dei lavoratori al termine dell'incontro - Il tema della vendita delle farmacie di Agec è un argomento che non è in discussione neanche nel cda dell'azienda, la quale ha recuperato 1,4 milioni di euro nel 2022 da un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, proprio per quanto concerne l'acquisizione delle farmacie. Soldi che sono stati utilizzati per i riatti. Inoltre è stato ribadito che il mutuo delle farmacie che pesa per 25 milioni sino al 2034 non può essere surrogato a causa di una clausola inserita al momento della stipula e che prevede il pagamento integrale degli interessi, da calcolarsi sino alla fine dello stesso anche in caso di estinzione anticipata».

Per Meneghetti, Morandini e le rsu, quindi, la polemica è chiusa, ma non senza qualche suggerimento per valorizzare Agec nella sua complessità. «Abbiamo ribadito che vanno attivate iniziative a sostegno delle maestranze, come l'allungamento del canone di servizio per la gestione degli immobili, che liberebbe spazi per nuove risorse da impiegare in tale ambito. E abbiamo chiesto che venga rivisto il canone del servizio mensa oppure che venga agevolata la vendita di immobili come quello alla Corte Spagnola, da cui si potrebbero incassare parecchi denari da destinare ai riatti».

Caso, dunque, chiuso, ma non per Verona Domani. Il movimento civico di opposizione ha voluto evidenziare un «cambio di posizione di Michele Bertucco, la cui iniziale posizione nel 2020 era ben diversa da quella odierna del sindaco. Verona Domani ha chiesto «chiarezza immediata sulle motivazioni che hanno portato a questo apparente cambio di pensiero. La comunità merita risposte e spiegazioni sul perché l'assessore ora abbraccia una posizione a cui si opponeva vigorosamente in passato».

Bertucco ha però replicato che lui non ha cambiato idea. In passato, lui ha semplicemente esposto dubbi sul mutuo acceso durante l'amministrazione Tosi per l'acquisto delle farmacie di Agec. Mutuo che aveva appesantito le casse dell'azienda, le quali sarebbero state risanate dalla recente buona amministrazione di Agec.