A San Martino Buon Albergo debutta il festival diffuso "SMart, San Martino Arte Rete Territorio"

L’assessorato alla cultura del Comune di San Martino Buon Albergo ha presentato "SMart", il nuovo festival diffuso che porta la cultura sul territorio, con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni e la collaborazione di una rete di partner e imprese locali. "SMart", termine acquisito dall’inglese ormai comune anche in italiano che indica "intelligente, astuto, brillante, in gamba", è l’acronimo ideato da Ippogrifo Produzioni per il nuovo festival di eventi dal vivo che verranno realizzati dal Comune di San Martino Buon Albergo per l’estate 2024. "SMart", che già combina le due anime San Martino e Art, si estende ulteriormente in San Martino Arte Rete Territorio. Arte, rete e territorio sono infatti le linee guida del nuovo progetto artistico e culturale volto ad animare l'estate di San Martino. Due sezioni, tre location, sei appuntamenti con una filosofia tutta nuova disegnata di concerto tra l’assessorato alla cultura guidato dall’assessora Francesca Besana e la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni, che già lo scorso inverno aveva promosso un nuovo stile per la storica stagione invernale al Teatro Peroni.

Tante le novità della proposta: in primo luogo la modalità di festival diffuso, un nuovo modo di fare cultura attraverso la partecipazione attiva delle realtà sociali, territoriali e imprenditoriali dove le attività artistiche si tengono in luoghi e con modalità sempre diverse. Il festival diffuso è frutto di un nuovo modello di politica culturale contemporanea che ha messo al centro la partecipazione, l'attivazione e l'abilitazione delle realtà culturali. Per individuare nuovi spazi da animare con l’arte e con eventi, il Comune di San Martino Buon Albergo ha aperto una manifestazione di interesse per individuare possibili partner disponibili a connettersi con la pubblica amministrazione non solo con il ruolo di sponsor e sostenitori ma anche come ospiti di uno o più appuntamenti della nuova stagione estiva.

Il programma

Saranno Calzaturificio Jumbo SpA e Genero Anna srl ad inaugurare questo nuovo modo di fare cultura e comunità, accogliendo il prossimo 17 e 31 luglio i due appuntamenti di spicco della prima edizione di SMart per la sezione denominata “Impresa Cultura” titolo che a sua volta evoca un bel gioco di parole. Il 17 luglio la prima data del festival presenta negli spazi esterni del Calzaturificio Jumbo (Via Fenil Novo, 6) lo spettacolo "ELENA #ilmitodelledonne”, che arriva per la prima volta a Verona e in esclusiva per tutta la provincia. Il 31 luglio sarà la volta della nuova produzione di Stivalaccio Teatro, compagnia molto amata, che presenta “Strighe maledette!” in anteprima ed esclusiva negli spazi esterni dell’azienda Genero Anna (Viale del Lavoro, 15/G).

A fianco delle due realtà che ospitano gli eventi di “Impresa Cultura”, ci saranno anche X Logistic e Cof Nord-est che sostengono il festival permettendo di integrare il programma con i quattro appuntamenti della sezione “Passatempo”, dedicati ad un pubblico intergenerazionale, che si terranno nella consueta location estiva di Parco Olimpia. Due serate di cinema all’aperto sul grande schermo: il 24 luglio con “Non ci resta che vincere” e il 7 agosto con la versione restaurata del classico Disney “Le avventure di Peter Pan”.

Chiudono il cartellone altri due eventi di spettacolo dal vivo: 21 agosto Ippogrifo Produzioni presenta “Pinocchio”, divertentissimo spettacolo itinerante a stazioni che racconterà le avventure collodiane del burattino più famoso e iconico al mondo, concludendo tra gag clownesche e ritmo serrato con “Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità’” di Mataz Teatro.

«Un punto d’incontro dinamico e nuovo»

«Siamo entusiasti - sottolinea l'assessora alla cultura Francesca Besana - per questo nuovo progetto e modo esclusivo di fare cultura coinvolgendo il territorio e i suoi soggetti attivi a 360 gradi. È una nuova forma di progettazione culturale, con peculiarità gestionali proprie e dinamiche di attivazione e coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio in maniera assolutamente inedita che non si limita ad una semplice diffusione geografica. Le persone si potranno relazionare così con le imprese in una modalità diversa, presenziando negli spazi aziendali in modo differente e condividendone i momenti extra lavorativi. Questo festival diffuso diverrà un punto d’incontro dinamico e nuovo, permettendo alle nostre prestigiose imprese di diventare parte attiva dello sviluppo culturale, aprendosi ai cittadini e creando virtuose sinergie. SMart - prosegue Francesca Besana - vuole essere una rassegna in cui le diverse anime del territorio con i valori, l’identità e l’immagine si incontrano per progettare e concretizzare il raggiungimento di obiettivi comuni, con la volontà da parte dell’assessorato alla cultura di proseguire in questa direzione, anche nelle future progettualità. A latere di questo vi saranno anche momenti dedicati alle famiglie, durante le serate che si svolgeranno al Parco Olimpia, coinvolgendo i più piccoli in spettacoli e film con la rassegna “Passatempo”, permettendo così alle famiglie di trascorrere serate di spensieratezza, senza tralasciare comunque un alto profilo culturale e di valori».

«Dopo la stimolante esperienza di Evoluzioni la stagione teatrale 23/24 al Teatro Peroni - spiega Barbara Baldo, direttrice artistica di Ippogrifo Produzioni - siamo grati all’amministrazione ed in particolare all’assessore Francesca Besana per la fiducia accordata nonché ai partner e agli sponsor che hanno accolto la sfida per un nuovo modo di pensare all’intrattenimento estivo per la cittadinanza con qualità e privilegiando il professionismo culturale in una sinergia che appare estremamente lineare. Abbiamo chiaro il duplice obiettivo di fare comunità e di essere attrattivi anche per i territori limitrofi e ci adoperiamo per centrarli. Siamo orgogliosi e grati nei confronti delle compagnie che hanno accolto il nostro invito».

Informazioni e contatti

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21. Biglietteria: teatro 5 euro intero, 3 euro ridotto per tutti i residenti a San Martino Buon Albergo indipendentemente dall’età. Cinema 3 euro biglietto unico. Tutti gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di maltempo.

I due appuntamenti di “Impresa Cultura” verranno realizzati al coperto nelle stesse sedi previste all’aperto. I quattro appuntamenti di “Passatempo” verranno realizzati al coperto in spazi che verranno comunicati.

Maggiori dettagli sul programma sono disponibili sulle pagine social del Comune di San Martino Buon Albergo e di Ippogrifo Produzioni, i rispettivi siti web e il canale Telegram del Comune di San Martino Buon Albergo. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere un messaggio al numero 349 6625771.