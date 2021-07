Provincia di Verona ancora baciata dalla fortuna: giocata da quasi 60 mila euro al SiVinceTutto

Nell’estrazione di mercoledì 21 luglio del concorso SiVinceTutto SuperEnalotto, è stato centrato un ‘6’ del valore di 57.477,97 euro. La combinazione vincente è stata: 23 34 35 43 47 53.

La giocata è stata effettuata a Dossobuono, nel Comune di Villafranca di Verona, presso il punto vendita Sisal Totoweb Edicola Bettio Patrizia, situato in via Stazione 19, con un sistema in accumulo, come riferisce l'Agenzia Agimeg.

Le vincite complessive del concorso sono state 9.353 ed ammontano a 178.484,67 euro. Agimeg segnala anche 19 punti 5 da 319,43 euro, 124 punti 4 da 118,04 euro, 1.334 punti 3 da 41,48 euro e 7.875 punti 2 da 5,71 euro ciascuno.