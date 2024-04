Aoui, il sistema informatico non ingrana. Dipendenti in stato di agitazione

Sono passati più di nove mesi dalla sua attivazione, ma il nuovo sistema informatico ospedaliero (Sio) dell'Aoui continua ad arrancare, generando disagi tra il personale medico e infermieristico. Per questo Fp Cgil e Nursing Up hanno proclamato lo stato di agitazione che da qui ai prossimi giorni chiamerà in causa la Prefettura, dove sindacati e vertici dell'azienda ospedaliera dovranno trovare una conciliazione per evitare lo sciopero.

Contemporaneamente, le due organizzazioni sindacali hanno annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzare che punta a rendere tutti i cittadini consapevoli dei rischi connessi al nuovo Sio. E l'obiettivo è quello ottenere la sospensione immediata del programma informatico ed indurre la Regione ad investire su un altro applicativo.

«A causa dell'attuale sistema, la quotidianità nei reparti continua ad essere caratterizzata da enorme dispendio di tempo, energie e da un costo economico altissimo, con processi di gestione del paziente frammentati e complicati, procedure arzigogolate, lente, laboriose, poco intuitive che possono indurre facilmente all’errore e all’inevitabile innesco di contenziosi medico-legali - hanno spiegato Antonio De Pasquale di Fp Cgil Verona e Guerrino Silvestrini di Nursing Up - Un ulteriore fardello di cui i lavoratori e le lavoratrici della sanità, già sotto organico, sottoposti a ritmi e turni massacranti, sempre a rischio di burn-out, non vogliono e non possono farsi carico. Molti di loro, anche a causa del Sio, si sono licenziati, e altri purtroppo seguiranno. Ci domandiamo a chi abbia giovato la scelta di avviare una sperimentazione del genere, che si è rivelata un salto nel vuoto, proprio a partire da una azienda enorme e particolarmente complessa come quella di Verona, e non invece da una realtà più piccola e, di conseguenza, più gestibile».