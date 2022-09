Incontro speciale per il sindaco Tommasi che accoglie in Comune il suo idolo musicale Max Pezzali 

Incontro davvero speciale quello di oggi, mercoledì 14 settembre, in Comune per il primo cittadino di Verona Damiano Tommasi. Durante il pomeriggio, infatti, è passato a salutare il sindaco a Palazzo Barbieri niente meno che Max Pezzali, il tutto giusto prima di esibirsi sul palco dell’Arena per la serata conclusiva di Arena Suzuki '60 / '70 / '80 / '90. Gli show, nati da un’idea di Amadeus, andranno poi in onda anche in televisione, su Rai 1, nelle giornate di sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre 2022.

All'origine dell’incontro tra il sindaco Damiano Tommasi e Max Pezzali vi è il "legame musicale" che unisce i due: il primo cittadino veronese è infatti da sempre appassionato delle sue canzoni. In particolare, tra le sue preferite vi è "Gli anni", il celebre singolo degli 883. Un vero e proprio inno dei giovani degli anni ’90 e pezzo sempre ascoltato prima dell’inizio delle partite del Sant’Anna d’Alfaedo, la squadra di calcio dove ancora oggi il sindaco Damiano Tommasi gioca da dilettante.