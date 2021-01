Il sindaco Sboarina in tour per i quartieri: «Ascolto al centro dell'amministrazione»

Una serie di incontri nei quartieri per un confronto diretto con la cittadinanza. È stato presentato ieri dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore al Decentramento Marco Padovani il programma degli appuntamenti che, nei mesi di febbraio e marzo, si terranno nelle sedi di tutte le otto Circoscrizioni cittadine. "Sindaco nei quartieri" sono gli appuntamenti con i cittadini che si terranno sempre il martedì pomeriggio, dalle ore 17 alle 19. Gli incontri prenderanno il via il prossimo 2 febbraio in seconda Circoscrizione. Proseguiranno il 9 febbraio in quarta Circoscrizione; il 16 febbraio in terza; il 23 febbraio in ottava; il 2 marzo in settima; il 9 marzo in quinta; il 16 marzo in sesta. Ultimo appuntamento, martedì 23 marzo nella sede della prima Circoscrizione.

Per la partecipazione agli incontri è obbligatoria la prenotazione attraverso le segreterie delle Circoscrizione. Informazioni sul sito del Comune e delle otto Circoscrizioni. «Un’opportunità per accrescere lo scambio diretto con i cittadini – sottolinea il sindaco Federico Sboarina – ed acquisire direttamente da loro richieste e segnalazioni su possibili problematiche presenti sul territorio. Si tratta di un primo ciclo di appuntamenti che, nella speranza di tornare presto ad una ritrovata normalità, puntiamo a ripetere, ampliando in futuro la possibilità di partecipazione, oggi limitata a causa della pandemia».

«Si tratta d’incontri a cadenza settimanale, realizzati sempre il martedì pomeriggio – spiega l’assessore Padovani –, che danno l’opportunità a tutti i cittadini interessati di confrontarsi con il sindaco su esigenze o problematiche del proprio quartiere. L’ascolto e il dialogo sono punti fondamentali di questa Amministrazione, che sul rapporto costante con la cittadinanza ha strutturato fin dall’inizio la propria azione di governo». Presenti in conferenza stampa anche i presidenti di tutte le otto Circoscrizioni di Verona.