Presentata a Verona la strategia di Fratelli d'Italia contro il caro-bollette 

Il tema del caro-bollette al centro dell'incontro promosso a Verona da Fratelli d'Italia con presente il sindaco uscente Federico Sboarina. È il problema principale che il paese deve affrontare secondo Ciro Maschio, anch'egli presente così come il presidente di Agsm-Aim Stefano Casali.

Tra le proposte è stata rilanciata l'idea di riavviare a pieno ritmo le estrazioni di gas nel Mar Adriatico. Da parte del primo cittadino Sboarina è stata sottolineata l'importanza strategica della fusione tra Agsm ed Aim che ha portato l'azienda ad ottenere utili importanti, poi utilizzati per aiutare le famiglie veronesi in difficoltà.

A margine dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia per presentare le iniziative nazionali del partito per contrastare il caro-energia, il vicecoordinatore regionale di FdI Massimo Giorgetti ha dichiarato: «Il costo insostenibile delle bollette per famiglie ed imprese diventerà nei prossimi mesi una drammatica emergenza sociale. Per questo dico che il Comune e Agsm può rinunciare a qualche opera pubblica e investimento per avere più risorse da dedicare a chi lavora ma non ce la fa più», ha concluso Massimo Giorgetti.