In prima circoscrizione a Verona è già carnevale con la cerimonia dell'investitura ufficiale di Simenon de l'Isolo

In prima circoscrizione ritorna, dopo due anni di assenza, la grande festa per l’investitura di Simeon de l’Isolo, maschera storica del Carnevale Veronese. L’appuntamento, che si svolgerà alla presenza del Papà del Gnoco e delle maschere di Verona e provincia, è per lunedì 16 gennaio alle 20.30 al Teatro Camploy.

Una ricorrenza particolarmente importante, dato che la maschera, nata nel 1974, ha raggiunto quest’anno le 50 investiture. Per il secondo anno consecutivo sarà Stefano Turri il Simeon de l’Isolo. Durante la serata si terrà anche uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Verbavolant, dal titolo “Il dottor carnevale”.

L’appuntamento, promosso dalla circoscrizione e dal Comitato Carnevale Benefico “Simeon de l'Isolo”, è stato presentato giovedì mattina a Palazzo Barbieri dal presidente della Prima circoscrizione Lorenzo Dalai. Presenti Roberto Villa, presidente del Comitato Carnevale Benefico “Simeon de l'Isolo”, e Simeon de l’Isolo, impersonato da Stefano Turri.

«Un momento importante di festa per la comunità - ha sottolineato il presidente Dalai - che negli ultimi anni ha perduto tante occasioni di socialità e di vicinanza. Non si tratta solo di Carnevale e di tradizioni, ma di rianimare quelle occasioni di incontro essenziali per tenere vivo un quartiere e la voglia di stare insieme dei cittadini veronesi».

La storia

Della figura di Simeon de l’Isolo se ne parlava già nel 1260 nello statuto della “corporasion dei radaroi”, o satari (da satar, zattera) o zattieri. Era il capo dei lavoratori fluviali, quel nome divenne un titolo come testimonia un documento del 1326 che a calce ne porta la firma. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito della prima circoscrizione.