Leggere leggeri tutti insieme e senza telefonino: grazie a tre amiche veronesi arriva il "Silent Reading Party"

Leggere insieme, in silenzio. Spegnendo il telefono e immergendosi nella natura e nella letteratura. È il Silent Reading Party, una serata voluta e organizzata da “Léggere”, Book Club fondato da tre amiche veronesi. Sarà una serata dedicata alla lettura silenziosa, alla condivisione e al confronto tra appassionati lettori e lettrici, negli spazi dell’Agriturismo Locanda Case Vecie a Grezzana.

«Vogliamo provare l’esperienza di leggere insieme, disconnessi da chat e social, immersi nel silenzio della natura e possibilmente sotto un cielo stellato, e poi parlare di libri, bere un aperitivo insieme e scambiarci libri e consigli di lettura», dicono Carlotta Pasqua, Vanessa Steccanella e Barbara Bolognesi, amiche di lunga data accomunate dalla stessa passione per i libri, fondatrici del Book Club veronese nato nel novembre 2022.

La serata ha registrato in pochi giorni il tutto esaurito. «Siamo davvero entusiaste di questo evento che ha riscosso in pochi giorni, una risposta positiva e calorosa sia da parte delle nostre affezionate lettrici del book club che dalla community di Instagram, dove pubblichiamo settimanalmente consigli di lettura e notizie di interesse letterario. Quando abbiamo contattato Lamberto Cesari, titolare di Agriturismo Locanda Case Vecie, è rimasto colpito ed incuriosito dalla nostra proposta e ha messo a disposizione spazi, vini e prodotti, per aiutarci nella realizzazione di questa serata speciale».

Ogni partecipante porterà con sé un libro, troverà un posto comodo dove sedersi, metterà da parte telefono e orologio digitale e potrà rilassarsi ed immergersi completamente nel piacere della lettura, per il tempo che vorrà. Potrà poi condividere impressioni, emozioni, letture con altri appassionati, sorseggiando un calice di vino accompagnato dall’ aperitivo di Agriturismo Locanda Case Vecie.

È previsto anche un momento dedicato allo scambio di libri, in cui, chi vorrà, potrà scambiare un libro, tornando a casa con uno nuovo. «Consigliamo di portare un libro tra quelli già a casa, incartarlo a piacere e scrivere un biglietto con le motivazioni per cui scegliere questo titolo. L’obiettivo è quello di diffondere cultura e bellezza, far circolare idee e pensieri, arricchire la mente e l’anima attraverso la lettura che, in questo modo, si fa anche portatrice di un messaggio ecologico di riuso e riciclo», dicono Carlotta, Vanessa e Barbara.

Le finalità del Book Club sono contenute nel nome che le fondatrici hanno scelto. «Il nome del nostro Book Club - spiegano - si può interpretare in due modi: come verbo lég-ge-re, dall’etimologia latina legere che significa raccogliere, scegliere, riunirsi, ed invita a leggere insieme e condividere la lettura. Oppure come aggettivo, leg-gè-re, per ricordarci che nella vita serve sempre “leggerezza”, che non vuol dire superficialità, ma attitudine ad alleggerire i pesi che portiamo, a staccare e a lasciar andare ciò che non serve, ad avere il cuore leggero, come suggeriva Italo Calvino».

L’evento del 19 giugno sarà accessibile solo tramite iscrizione ed il costo di 20 euro è relativo al solo aperitivo di Agriturismo Locanda Case Vecie. Partecipare al Book Club Léggere durante l’anno (da settembre a giugno) è gratuito e non avviene per tesseramento. Gli incontri si tengono una volta al mese, il mercoledi dalle ore 19 alle ore 21 in spazi della città che cambiano di volta in volta.

Il Book Club Léggere, dall’apertura ad oggi ha all’attivo numerosi eventi letterari in presenza ed ha ospitato due autrici: la tarantina Mariangela Tarì e la veronese Sara Gamberini ed è stato citato dalla rivista Io Donna come book club emergente nel panorama italiano. Come evento di chiusura prima della pausa estiva, le fondatrici hanno pensato di organizzare, per tutti gli affezionati lettori, il gruppo Instagram in continua crescita ed il pubblico veronese, un’esperienza diversa ed unica, nata dall’idea di quattro ventenni di New York: il Silent Reading Party che celebra la riscoperta dell’intimità del silenzio e della lettura, invitando i partecipanti a dedicare tempo di qualità a se stessi e agli altri.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a: bookclubleggere.verona@gmail.com e consultare la pagina Instagram ufficiale.